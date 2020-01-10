BBDSO Maurice Steger'i konuk etti

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), İsviçreli sanatçı Maurice Steger'i ağırladı.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Barok müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden, blok flüt sanatçısı Maurice Steger şef ve solist olarak sahne aldı.



Konserin ikinci yarısında seslendirilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Haffner" başlıklı 35. senfonisi Bursalı müzikseverler tarafından beğeni topladı.



Konserin sonunda solist Maurice Steger sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

















Kaynak: AA