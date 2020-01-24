İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. HAYAT VE YAŞAM

  3. BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri

BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven 250 Yaşında" konserinde genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk etti.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Antonio Pırollı yönetti.Coriolan Uvertürü ile başlayan konserde, Beethoven'in konçerto...

BBDSO'dan "Beethoven 250 Yaşında" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Beethoven 250 Yaşında" konserinde genç piyanist Iraz Yıldız'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Antonio Pırollı yönetti.

Coriolan Uvertürü ile başlayan konserde, Beethoven'in konçerto yapıtlarından olan "2. Piyano Konçertosu" Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Gecenin sonunda piyanist Iraz Yıldız, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT