BBDSO'dan "Nefesli Çalgılar" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Nefesli Çalgılar" konseri verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Wolfgang Amadeus Mozart ve Richard Strauss'un nefesli çalgılar orkestrası için yazdığı eserlerine yer verilen konseri, BBDSO'nun şefi Dağhan Doğu yönetti.

Gecede, Strauss'un "Nefesli Çalgılar için Serenad" ve Mozart'ın "Gran Partita" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.





Kaynak: AA