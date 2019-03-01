BBDSO'dan "Türk-Yunan Dostluk" konseri
BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Türk-Yunan Dostluk" konserinde Yunan şef Nikos Haliassas'ı konuk etti. Merinos Atatürk Kongre...
BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Türk-Yunan Dostluk" konserinde Yunan şef Nikos Haliassas'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Atina Devlet Orkestrası başkemancısı ve orkestra şefi Nikos Haliassas yönetti.
Konserde sahne alan İzmir Devlet Opera ve Balesi keman sanatçısı Olgu Kızılay ve bas sanatçısı Teyfik Rodos'un performansı müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Gecede, Christos Papageorgiou'un "Keman Konçertosu", Nicos Skalkottas'ın "Yunan Dansları" ve S. Kugiumcis'in "Mi mou thimonis matia mou" eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler Olgu Kızılay ve Teyfik Rodos uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA
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