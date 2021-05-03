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BBG'de yarışmıştı! Alper Demir koronavirüse yenik düştü

Bir döneme damga vuran reality şov programı Biri Bizi Gözetliyor'da yarışan Alper Demir 44 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi.

BBG'de yarışmıştı! Alper Demir koronavirüse yenik düştü

Bir döneme damga vuran reality şov programı Biri Bizi Gözetliyor'da yarışan  Alper Demir koronavirüsten hayatını kaybetti. 

Show TV'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor'da '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarını sürdüren Alper Demir'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.

Alper Demir Biri Bizi Gözetliyor yarışmasındaki hali | BBG Alper Demir kimdir? Kaç yaşındaydı? | Öldü mü? | BBG Alper Demir neden öldü?

ALPER DEMİR KİMDİR?

Alper Demir, yayınlandığı döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışması ile tanınan yarışmacılardan biriydi.

Alper Demir hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

BBG Alper Demir kimdir? | Alper Demir Biri Bizi Gözetliyor yarışmasındaki hali

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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