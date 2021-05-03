BBG'de yarışmıştı! Alper Demir koronavirüse yenik düştü

Bir döneme damga vuran reality şov programı Biri Bizi Gözetliyor'da yarışan Alper Demir koronavirüsten hayatını kaybetti.

Show TV'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor'da '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarını sürdüren Alper Demir'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Genç yaşta hayata veda eden Alper Demir'in vefatının ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.

ALPER DEMİR KİMDİR?

Alper Demir, yayınlandığı döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışması ile tanınan yarışmacılardan biriydi.

Alper Demir hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

BBG Alper Demir kimdir? | Alper Demir Biri Bizi Gözetliyor yarışmasındaki hali