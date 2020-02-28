BBP Genel Başkanı Destici: "Bu saldırılar, ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk askerinin, İdlib'de Rusya ve Esed rejimi ortak yapımı "kahpe" saldırıların hedefi olduğunu söyledi.

Saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır. Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu da bir kere daha gördük." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Destici, parti olarak tüm imkanlarıyla Türk milletinin sulh ve selameti için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Destici, bu süreçte hiçbir siyasi parti ya da topluluğun keskin ayrışma ve kutuplaşma üretme, milli birlik ve beraberlik ruhuna aykırı tavır sergileme hevesine asla düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Dün akşamdan itibaren partisinin başkanlık divanı üyeleriyle hem süreci takip ettiklerini hem de durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini söyledi.

Destici, "Kendileri devletimizin başıdır, başsağlığı, sabır ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri de bizimle birtakım bilgiler paylaştılar. BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanında olduğumuzu, yanında durmaya devam edeceğimizi bildirdik. Kendileri de başta yabancı devlet liderleriyle yapılan görüşmeler olmak üzere diğer gelişmelerle ilgili bizleri bilgilendirdiler." dedi.





Kaynak: AA