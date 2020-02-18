BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM çatısı altında bulunan bazı milletvekillerinin teröre destek verdiğinin bilindiğini belirterek, "Bizim anlayamadığımız, anlamakta zorluk çektiğimiz şudur: Teröre destek veren, PKK'nın kendisi olan HDP hala nasıl açıktır? Hala nasıl bir siyasi parti olarak görülmekte ve yoluna devam etmektedir?" dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geçmişte çok darbe gördüğünü, bu darbelerin genel olarak hedefinin de milli irade olduğunu söyledi.

FETÖ'nün darbe girişiminde bir iç savaş senaryosunun bertaraf edildiğini anlatan Destici, akabinde de teröre karşı içeride ve dışarıda ciddi zaferler, sonuçlar elde edildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin özellikle Suriye'de oyunları bozduğuna dikkati çeken Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonlarını zayıflatmak için birtakım senaryoların devreye sokulduğunu belirtti. Destici, şöyle devam etti:

"En son Amerikan hava kuvvetlerinin finanse ettiği bilinen RAND Corporation'ın raporu açıklandı. Burada Türkiye'nin yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalabileceğine ilişkin birtakım imalarda bulunuldu. Ben, Türkiye'nin darbeleri geride bıraktığına inanıyorum. Bu açıklanan raporun amacı ve gayesinin, Türk ordusunun itibarını zayıflatmayı, moralini bozmayı, halkla bütünleşen kahraman ordumuzun bu bütünlüğüne zarar vermeyi hedeflediğini düşünüyorum. Onun için milletçe buna karşı uyanık olmamız lazım; bu tür kasıtlı olarak hazırlanıp servis ettirilen raporlara asla itibar etmemiz lazım. Eğer bunlar gizli raporlar olsaydı zaten servis edilmezdi.

Şu açıkça görülüyor ki, bu raporun birinci hedefi ordumuzu yıpratmaya, Türk milletiyle arasındaki bağı zayıflatmaya ve zedelemeye yöneliktir. Onun için bunun gündemde tutulmasının milletimize ve ülkemize bir faydası yoktur. Böyle bir hazırlık içinde olanlar varsa bilsinler ki Türkiye devleti, kurumları ve daha da önemlisi milletiyle birlikte asla bir darbe girişimine müsaade etmeyecektir. Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği kararlık ve cesur duruş, yeni bir darbe girişimde misliyle hayata geçecek zinde bir şekilde ayakta durmaktadır."

Suriye ve İdlib'deki gelişmelere de değinen Destici, "Biz Türkiye olarak ne ABD'ye ne Rusya'ya ne de bir başkasına güvenebiliriz. ABD'nin de Rusya'nın da bugüne kadar Suriye'de bize karşı hangi tavır içerisinde olduğunu gördük. Dolayısıyla biz ne NATO'cular ne Avrasyacılar; biz tam bağımsız Türkiyecilerle yolumuza devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Hatay başta olmak üzere sınır illerinde oluşturulabilecek provokasyonlara karşı da vatandaşların uyanık olması gerektiğini belirten Destici, "Planlı bir şekilde gelişebilecek provokatif hadiselere karşı tedbirli olmalıyız, asla bu oyunlara gelmemeliyiz, asla bu tuzaklara düşmemeliyiz." dedi.

- "PKK'nın kendisi olan HDP hala nasıl açıktır?"

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM çatısı altında bulunan bazı milletvekillerinin teröre destek verdiğinin bilindiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu hainler, katillerin sözcülüğünü yapanlar, pervasız bir şekilde terör örgütüyle ilişkilerini devam ettiriyorlar. HDP'li bir sözde milletvekilinin aracında PKK'lı bir teröristin yakalanması da en son örneklerinden bir tanesidir. Bunlardan vazgeçmeyecekler. Çünkü PKK eşittir HDP'dir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bizim anlayamadığımız, anlamakta zorluk çektiğimiz şudur: Teröre destek veren, PKK'nın kendisi olan HDP hala nasıl açıktır? Hala nasıl bir siyasi parti olarak görülmekte ve yoluna devam etmektedir? Hala nasıl gazi Meclisimizde var olabilmektedir? Hatta hala nasıl Meclisi yönetebilmektedir? Bu, Türk milletinin vicdanının kabul edebileceği bir şey değildir. Bununla ilgili, PKK'nın partisi dışındaki bütün partiler bir araya gelerek ortak bir duruş sergilemelidir. Buna karşı çok net bir tavır almaları gerekir."

Destici, bazı siyasi partilerin tavır almak bir yana, PKK'nın siyasi partisiyle aleni bir şekilde ittifak yaptıklarının görüldüğünü de söyledi.

Yargıya da bu konuda görev düştüğünü ifade eden BBP Genel Başkanı Destici, yargının bu süreçleri seyretmemesi gerektiğini dile getirdi.













Kaynak: AA