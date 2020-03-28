BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimiz bir zincirin halkalarıyız ve aynı gemideyiz"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili "Devlet- millet iş birliğiyle bu salgın hastalığa karşı verdiğimiz savaşı da en az kayıpla kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Destici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 tanısı konulanlara "Geçmiş olsun" dileklerini ileterek, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaların salgının ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu bildiren Destici, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki, vatandaşlarımız alınacak ve açıklanacak kararlara azami derecede dikkatli bir şekilde uyacaktır. Yine inanıyorum ki, devlet-millet işbirliğiyle bu salgın hastalığa karşı verdiğimiz savaşı da en az kayıpla kazanacağız."

- "Hepimiz aynı gemideyiz"

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca'nın alınan tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini anımsatan Destici, "Kovid-19 ile mücadele için zaruri görülerek teklif edilen hususlar Cumhurbaşkanımızca devlet kararı olarak kamuoyuna açıklanmıştır. Hepimize düşen hem kendi, hem ailemiz hem de toplum sağlığı açısından öncelikle bunlara riayet etmek olmalıdır. Şunu unutmayalım ki, hepimiz bir zincirin halkalarıyız ve hepimiz aynı gemideyiz." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA