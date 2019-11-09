BBP Genel Başkanı Destici’den 10 Kasım mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. BBP lideri Destici, yayımladığı mesajında, "Eğer inanıyorsanız, imkansızlıkların nasıl dönüşebileceğini tüm dünyaya göstererek, dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere örnek olan, "En büyük eserim" olarak adlandırdığı Cumhuriyetimizle birlikte, milletimize, yıkılan bir imparatorluğun hüznünden, kanla ve gözyaşıyla yeşeren, aydınlık bir gelecek miras bırakan, tüm bunları, milleti için, milletine güvenerek, milletiyle birlikte; hepsinden önemlisi, millet iradesini, milletimizin varlığının ve geleceğinin teminatı olan son büyük Türk devletinin temel taşı yapan: İstiklal Savaşımızın muzaffer komutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA