BDDK açıkladı! Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldığını duyurdu.
BDDK'dan yapılan açıklama ile Turizm harcamalarında taksit sayısının artırıldığı belirtildi
BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."
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