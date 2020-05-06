BDDK bankaların yurtdışı bankalarla yapacağı TL işlemlerini sınırlandırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Korona virüs (Covid-19) salıgını ile mücadele kapsamında bankaların elindeki kaynakların Türkiye'de kullanılmasına yönelik kararlar aldı.

BDDK, Korona virüs (Covid-19) salıgını ile mücadele kapsamında bankaların elindeki kaynakların Türkiye'de kullanılmasına yönelik kararlar aldı. Buna göre BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı,

"Bilindiği üzere, ekonomik aktivitenin küresel COVID-19 salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılması önem kazanmıştır.

Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile COVID-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına,

Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına,

Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine

karar verilmiştir."

Kaynak: İHA