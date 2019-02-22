BDDK Başkanı "Vade 36 aydan 60 aya çıkacak"
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
BDDK Başkanı Akben'in açıklamaları şöyle:
Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yapıyoruz.
İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak.
Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek.
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak.
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