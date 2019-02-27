Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Emlak Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi.

Resmi Gazete'de yer alan 26 Şubat tarihli BDDK kararında, "411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.

DHA