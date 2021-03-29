BDDK idari personel alımı başvuru ne zaman 2021? BDDK idari personel maaşları ne kadar?

BDDK, 8 memur ve 4 mühendis alımı yapacak. Alımlar, kamu hizmetine ilk defa başlayacak adaylar arasından giriş sınavı sonuçları doğrultusunda yapılacak. Sınav önce giriş sınavı sonra sözlü sınav şeklinde yapılacak.

BDDK İDARİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN 2021?

Adaylar başvurularını 29 Mart-9 Nisan döneminde "www.bddk.org.tr" internet adresinde bulunan "Başvuru Formu"nu doldurarak yapacak.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri, BDDK'nin internet sitesinden duyurulacak.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GeneI Şartlar:

*Türk Vatandaşı olmak,

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

*Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

*Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

*5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak. 7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

Özel Şartlar.

6 Memur alımı için adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden birinden mezun olma şartı aranıyor.

2 Memur alımı için siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olma şartı aranıyor.

4 Mühendis alımı için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olma şartı aranıyor.

Ayrıca 2020 KPSS'den en az 70 almış olmak gerekiyor.

BDDK İDARİ PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR?

BDDK maaşları yeni girenler için 2600-2800 arasında değiştiği söylenmektedir. Ayrıca 15 yıl deneyimli BDDK başkan yardımcısının da toplam 3,500 aldığı iddialar arasında. Ancak konuya ilişkin net bir maaş bilgisi yoktur.

Yeni başlayan bir murakıp yardımcısı 2415 maas (ankara icin 2390) + 200 yemek + 200-250 ikramiye (aylık ortalama) alır.

Başka bir internet sitesinde ise 2019 yılı için mesleğe yeni başlayan BDDK memurunun maaşının yaklaşık 5.800 TL olduğu, Meslekte ilk üç yılını doldurarak yardımcılığı kaldırılanların ise 2019 yılında ortalama 6.500 TL aldığı belirtiliyor.

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı unvanı ile ataması yapılan meslek mensuplarının maaş tutarları 2020 yılı için yaklaşık olarak 6100 Türk Lirasıdır. Meslekte geçirmeleri gereken sürelerde bulunup bu süreler sonunda meslek mensuplarından beklenen yeterlik şartlarını sağlayarak BDDK Bankacılık Uzmanı olarak atanmaya hak kazanan meslek mensuplarının 2020 yılı maaşları ise yaklaşık olarak 6950 Türk Lirasıdır.

*BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı meslek mensuplarının maaş tutarları yaklaşık olarak verilmiş, kesinti ya da ek ödenekler dikkate alınmamıştır.