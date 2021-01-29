BDDK personel maaşları ne kadar? BDDK maaşları 2021

BDKK tarafından 2021 yılı için yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartlarını ve ilan detayları da tek tek paylaşıldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar aşağıdaki haberimizden detaylara ulaşabilir.

BDDK personel alımı 2021 başvuru ekranı! BDDK memur alımı başvuru şartları

Peki BDDK personel maaşları ne kadar? BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı maaşı ne kadar?

BDDK BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI MAAŞ TUTARI NE KADAR?

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı mesleği yazılı yarışma sınavı ile sözlü mülakatlarında başarılı olarak BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı unvanı ile ataması yapılan meslek mensuplarının maaş tutarları 2020 yılı için yaklaşık olarak 6100 Türk Lirasıdır. Meslekte geçirmeleri gereken sürelerde bulunup bu süreler sonunda meslek mensuplarından beklenen yeterlik şartlarını sağlayarak BDDK Bankacılık Uzmanı olarak atanmaya hak kazanan meslek mensuplarının 2020 yılı maaşları ise yaklaşık olarak 6950 Türk Lirasıdır.

*BDDK Bankacılık Uzman Yardımcılığı meslek mensuplarının maaş tutarları yaklaşık olarak verilmiş, kesinti ya da ek ödenekler dikkate alınmamıştır.

BDDK MAAŞLARI 2021

BDDK maaşları yeni girenler için 2600-2800 arasında değiştiği söylenmektedir. Ayrıca 15 yıl deneyimli BDDK başkan yardımcısının da toplam 3,500 aldığı iddialar arasında. Ancak konuya ilişkin net bir maaş bilgisi yoktur.

Yeni başlayan bir murakıp yardımcısı 2415 maas (ankara icin 2390) + 200 yemek + 200-250 ikramiye (aylık ortalama) alır.

Başka bir internet sitesinde ise 2019 yılı için mesleğe yeni başlayan BDDK memurunun maaşının yaklaşık 5.800 TL olduğu, Meslekte ilk üç yılını doldurarak yardımcılığı kaldırılanların ise 2019 yılında ortalama 6.500 TL aldığı belirtiliyor.

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