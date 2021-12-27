BDDK suç duyurusunda bulunduğu isimler kim? | BDDK suç duyurusunda bulunduğu kişiler tam liste
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumlar sonrası Bankacılık Kanunu 74. maddeye aykırılıktan işlem yapılması üzerine harekete geçti. Peki kapsamda BDDK suç duyurusunda bulunduğu isimler kim? | BDDK suç duyurusunda bulunduğu kişiler tam liste ve detaylar haberimizde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumların ardından Bankacılık Kanunu 74. maddeye aykırılıktan işlem yapılması üzerine harekete geçti. Peki kapsamda BDDK suç duyurusunda bulunduğu isimler kim? | BDDK suç duyurusunda bulunduğu kişiler tam liste ve detaylar haberimizde...
BDDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU İSİMLER KİM?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer' hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun dışında, manipülatif açıklamalarda bulunan 26 kişi hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
BDDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU KİŞİLER TAM LİSTE
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.
İŞTE O 26 İSİM:
1-Rüştü Saraçoğlu
2-Yasamin İlber
3-Mustafa Sönmez
4-Okan Aybar
5-Evren Bolgün
6-Ali Yıldız
7-Alican Uludağ
8-Mehmet Şerif Altun
9-Ahmet Altay
10-Mehmet Aslan
11-Canan
12-Dark element
13-Tuğba
14-Nural
15-Economy for dummies
16-Ağa
17-Şefef Oğuz
18-İzzet Özgenç
19-Gizli arşiv
20-Aslan amca
21-Selçuk Geçer
22-Erk Acarer
23-Emin Çapa
24-Durmuş Yılmaz
25-Güledem Atabay
26-Burhanettin Bulut