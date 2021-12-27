Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumların ardından Bankacılık Kanunu 74. maddeye aykırılıktan işlem yapılması üzerine harekete geçti. Peki kapsamda BDDK suç duyurusunda bulunduğu isimler kim? | BDDK suç duyurusunda bulunduğu kişiler tam liste ve detaylar haberimizde...

BDDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU İSİMLER KİM?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer' hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun dışında, manipülatif açıklamalarda bulunan 26 kişi hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

BDDK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞU KİŞİLER TAM LİSTE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

İŞTE O 26 İSİM:

1-Rüştü Saraçoğlu

2-Yasamin İlber

3-Mustafa Sönmez

4-Okan Aybar

5-Evren Bolgün

6-Ali Yıldız

7-Alican Uludağ

8-Mehmet Şerif Altun

9-Ahmet Altay

10-Mehmet Aslan

11-Canan

12-Dark element

13-Tuğba

14-Nural

15-Economy for dummies

16-Ağa

17-Şefef Oğuz

18-İzzet Özgenç

19-Gizli arşiv

20-Aslan amca

21-Selçuk Geçer

22-Erk Acarer

23-Emin Çapa

24-Durmuş Yılmaz

25-Güledem Atabay

26-Burhanettin Bulut