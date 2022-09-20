BDDK yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili yönetmelikte yer alan esaslarla ilgili değişiklik yaptı.

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BDDK yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ilgili değişiklik yaptığını duyurdu.

DEĞİŞİKLİK, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yönetmelikte yer alan esaslara ilişkin değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

“Yetkili derecelendirme kuruluşunun banka dışı ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derecelendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, yönetici veya ortak olamazlar. Bağımsız denetçi veya derecelendirme uzmanı ya da değerleme uzmanı olarak çalışamazlar.”

BDDK yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi!

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