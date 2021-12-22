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BDDK'dan akıllı telefon almak isteyenlere güzel haber! Taksit sayısı ve kredilerde limit değişti

Son dakika... Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, yenilenmiş cep telefonlarının alımlarında uygulanan kredi taksit sayısı ve fiyat limitinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

BDDK'dan akıllı telefon almak isteyenlere güzel haber! Taksit sayısı ve kredilerde limit değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararının yaptığı açıklamayla duyurdu. 

Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

BDDK'dan akıllı telefon almak isteyenlere güzel haber! Taksit sayısı ve kredilerde limit değişti

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE SINIRI 5 BİN TL'YE ÇIKTI

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.

BDDK'dan akıllı telefon almak isteyenlere güzel haber! Taksit sayısı ve kredilerde limit değişti

TAKSİT SAYISI 5 BİN TL ALTI 12 AY, 5 BİN TL ÜZERİ 3 AY 

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.

Kaynak: AA

BDDK'dan akıllı telefon almak isteyenlere güzel haber! Taksit sayısı ve kredilerde limit değişti

Tayfun Altuntaş
Editör
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