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  3. BDDK'dan döviz kurundaki olumlu seyri manipüle edenler için harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak

BDDK'dan döviz kurundaki olumlu seyri manipüle edenler için harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) döviz kurlarındaki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

BDDK'dan döviz kurundaki olumlu seyri manipüle edenler için harekete geçti: Suç duyurusunda bulunulacak

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunun (BDDK) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu  gözlemlenmektedir.

Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dolar kurunda keskin bir düşüş yaşanmış. Bu konuda sosyal medyada bu durumu manipüle etmek isteyenler çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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