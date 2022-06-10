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BDDK'dan kredi kartı kullananlar için önemli karar! Asgari borç ödeme oranı değişti!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, limiti 20 bin liranın altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si, limiti 25 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için ise yüzde 40 olarak belirlendiğini açıkladı.

BDDK'dan kredi kartı kullananlar için önemli karar! Asgari borç ödeme oranı değişti!

Hazine ve Maliye Bakanlığının  gelire endeksli Devlet iç borçlanma senedini (GES) açıklaması sonrası Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu da kredi kartları hakkında önemli bir karar aldı. Böylece kredi kartının limitine göre borcun asgari ödeme tutarı oranı yeniden düzenlendi.

BDDK'dan kredi kartı kullananlar için önemli karar! Asgari borç ödeme oranı değişti!

BDDK'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Limiti 25 bin Türk lirasının altında olan kredi kartlarının asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

 

 

BDDK'dan kredi kartı kullananlar için önemli karar! Asgari borç ödeme oranı değişti! BDDK'dan kredi kartı kullananlar için önemli karar! Asgari borç ödeme oranı değişti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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