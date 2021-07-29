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  3. BDDK'dan selden etkilenen illere destek: Kredi kartı taksitleri artırıldı

BDDK'dan selden etkilenen illere destek: Kredi kartı taksitleri artırıldı

BDDK kararı ile 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak.

BDDK'dan selden etkilenen illere destek: Kredi kartı taksitleri artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), selden zarar gören iller olan Düzce, Rize ve Artvin için kredi düzenlemesine gitti. Yeni krediler ve mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması için vade sınırlamaları kaldırıldı.

BDDK'dan selden etkilenen illere destek: Kredi kartı taksitleri artırıldı

BDDK’nın 1 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olacağını belirttiği kararları şöyle sıralandı: 

1- Düzce, Rize ve Artvin illerinde yerleşik kişilere yine o bölgede yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, Kurulca belirlenen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine,

2- Düzce, Rize ve Artvin illerinde yerleşik kişilere yine o bölgede, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, Kurulca belirlenen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere şirketlerce belirlenebilmesine,

3- Düzce, Rize ve Artvin illerinde yerleşik üye işyerlerince Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin bir kata kadar arttırılmasına karar verilmiştir.

 

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