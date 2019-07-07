"Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" sona erdi

BURSA (AA) - Bursa'da 7'ncisi düzenlenen "Bebe-Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" (Junioshow) sona erdi.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ile Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde organize edilen fuarda 0-12 yaş bebe ve çocuk hazır giyimi sonbahar-kış kreasyonları sergilendi.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki en önemli buluşmaları arasında yer alan fuarı 60 ülkeden 13 bin kişi ziyaret etti.

Fuarın kapanışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bu yıl ikinci kez düzenlenen Junioshow Fuarı'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılmasına ve sektörün markalaşmasına öncülük ettiğini söyledi.

Fuara 150 firmanın katılım gösterdiğini belirten Kuş, şunları kaydetti:

"Bebe çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştiği ve Vişne Ticaret Bölgesi gibi önemli bir üretim merkezine sahip olan Bursa’mıza kazandırdığımız Junioshow Fuarı, kısa bir süre içerisinde önemli bir gelişim kaydederek sektör temsilcilerimize önemli katkılar sağladı. Uluslararası fuar listelerinde de yer alan ve tüm dünyadaki sektör profesyonellerince merakla beklenen bir fuar haline gelen Junioshow, bir kez daha yabancı alıcıların ilgi odağı oldu."



TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de milyonlarca dolarlık sipariş ile hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayan fuarda, 150 firmanın tek tip özel dekor stantlarda sonbahar–kış konseptinin en son trendlerini sergilediğini anlattı.

İlhan Ersözlü, bir sonraki Junioshow Fuarı'nın 8-11 Ocak 2020'de yapılacağını ifade ederek "İlkbahar–yaz konseptiyle ziyaretçileriyle buluşacak olan Junioshow Fuarı için şimdiden sözleşmeleri yapmaya başladık. Yine tek tip özel dekor stantların yer alacağı fuar, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazar paylarını artırmak isteyen firmaların katılımı ile gerçekleşecek." diye konuştu.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da fuar süresince firmaların önemli ihracat anlaşmaları yaptığını belirtti.





Kaynak: AA