Bebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bebe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bebe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bebe

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bebe 12 Temmuz 1990 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Yeşil Burun Adaları,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tiago Manuel Dias Correia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bebe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Bebe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bebe'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bebe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tiagobebe23/

Bebeboyu ve yaşı kaç

Bebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bebe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bebe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bebe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CF Estrela

1 Temmuz 2010 yılında Vit. Guimarães

1 Ağu 2010 yılında Man. United

1 Temmuz 2011 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2012 yılında Man. United

1 Ocak 2013 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2013 yılında Man. United

6 Ağu 2013 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2014 yılında Man. United

25 Temmuz 2014 yılında Benfica

8 Ocak 2015 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2015 yılında Benfica

10 Temmuz 2015 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2016 yılında Benfica

12 Temmuz 2016 yılında Eibar

31 Ocak 2018 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2018 yılında Eibar

31 Ağu 2018 yılında Rayo Vallecano

31 Ocak 2023 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2023 yılında Rayo Vallecano

Bebe kimdir

Bebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bebe şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Loures (2001-2008)

Bebe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bebe nereli

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