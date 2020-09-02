Bebeği istemeyen baba adayı korkunç planla kız arkadaşına düşük yaptırdı!

İnternetten tanıştığı erkekle ilişki yaşayan genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Sabah Gazetesinin haberine göre İstanbul'da yaşayan G.K. isimli erkek, sosyal medyada 27 yaşındaki K.B., ile tanıştı. Çift, uzun süre birliktelik yaşadı. İddiaya göre, genç kadın alkollüyken kendisinden faydalanan erkek arkadaşından ayrıldı. K.B., yaşadığı travmadan birkaç ay sonra hamile olduğunu öğrendi.K.B.. daha sonra iradesi dışında kendisinden faydalanan G.K. ile iletişime geçti.

Bebeğin doğmasını istemeyen G.K.,şehir değiştirmenin yasak olduğu bir dönemde sahte belge ile K.B.'yi evinden zorla alarak hastaneye götürdü. Doktorun bebeği almaları durumunda genç kadının masada kalacağını söylemesi üzerine K.B. bebeği doğurmaya karar verdi. Kararı öğrenen G.K. genç kadına sinkaflı küfürler, hakaretler söyleyerek tehdit etti. Daha sonra G.K. kürtaj yapan bir doktor bulduğunu, bebeği aldırılabileceklerini K.B.'ye söyledi. K.B., karşılaştığı tüm hakaret ve tehditlere rağmen bebeği aldırmak istemediğini dile getirse de genç adamın kurduğu tuzak işe yaradı. Çünkü genç kadına muayene sırasında sakinleştirici bir ilaç verilmişti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Genç kadına verilen ilacın düşük yapılması için verilen bir ilaç olduğunu öğrenen genç kadın, çektiği sancılar sonrası bebeğini kaybetti. K.B.'den şikayetçi olan G.K. bebeğinin sağlıklı bir büyüme evresinde olduğunu gösterir belgeleri savcılığa sundu. Savcılıkça, genç adam hakkında "Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.