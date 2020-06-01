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  3. Bebeğine doyamamıştı! Dilek hemşire toprağa verildi

Bebeğine doyamamıştı! Dilek hemşire toprağa verildi

Hamileyken koronavirüse yakalanan ve dün hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, bugün düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bebeğine doyamamıştı! Dilek hemşire toprağa verildi

Koronavirüse karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Dilek hemşire için önce çalıştığı hastane olan İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Daha sonra helallik alınması için evinin önüne götürüldü. 

 

 

Bebeğine doyamamıştı! Dilek hemşire toprağa verildi

Dilek Akçabelen için Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi Namazının sonrasında kılınan cenaze namazına Dilek Dilek Hemşire'nin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okundu. Düzenlenen törenin ardından Akçabelen'in cenazesi defnedilmek üzere Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Bebeğine doyamamıştı! Dilek hemşire toprağa verildi

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