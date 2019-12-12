Bebeğini düşürmesi için gasp süs verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım

ADAPAZARI?nda, Taner Oktay K.?nin kendisinden olan bebeği düşürmesi için 35 bin TL verdiği mesai arkadaşına gasp süsü vererek dövdürdüğü yaklaşık 7 aylık hamile F.A., yaşadıklarını anlattı. F.A., hamileliğinin ilk ayında kürtaj olduğunu, ancak hamileliğinin devam ettiğini belirterek, ?Evliliğe zorlamadım. Ben bir cinayet işlemeyeceğim konusunda nettim. Şimdi tek hedefim kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen oğlumu dünyaya getirmek" dedi.

Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 15 gün önce meydana gelen olayda, hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Çantayı kapan kişinin, kadına saldırmaya devam etmesi ve içinden bir şey almadan çöpe atması, polisi şüphelendirdi. Polis, dövülen kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Polis, olayın kapkaç olmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını inceledi.

F.A.'nın eski sevgilisini araştırmaya karar veren polis, Taner Oktay K.'nin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülere göre, kendisini kapüşonla gizleyen kişinin, kadını döven, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı gününde ve sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği belirlendi. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.?yü gözaltına aldı.

Taner Oktay K. ifadesinde mesai arkadaşı Ümit Ö.?den, F.A.?yı gasp edecekmiş gibi yapıp saldırmasını, bu sayede F.A.?nın bebeği kaybetmesini amaçladıklarını söyledi. Ümit Ö. ise 35 bin TL karşılığında Taner Oktay K. ile olayı planladıklarını belirtti.

KÜRTAJA RAĞMEN HAMİLELİĞİ DEVAM ETTİ

ya anlattı. F.A., Taner Oktay K. ile geçen Mayıs ayında ilişkilerinin başladığını, 1 Haziran da kürtaj için doktora gittiklerini, hamilelik durumunun sona erdiğini düşünerek ayrıldıklarını söyledi. F.A. hamileliğinin devam ettiğini belirterek, ?Kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen bir bebek vardı. Çocuğumu doğurmaya karar verdim. Kürtaj olduğumu bildiğinden Taner Oktay K.?ye durumu anlattım. Bana inanmadı. Kürtaj için gittiğim doktora gidip durumu sormuş. Doktor M.M. de hamileliğin kürtaja rağmen devam ettiğini söylemiş. Taner Oktay K. hayatında başka birisinin olduğunu ve onunla evleneceğini söyledi. Bu arada hamileliğimin 21?inci haftası dolmuştu. Taner Oktay K. İstanbul?da çocuğu alacak bir merkezin olduğunu ve bu işi sonlandırmam gerektiğini söyledi. Ben ise kendisinden bir beklentimin olmadığını, çocuğu olacağını bilmesinin hakkı olduğunu söyledim." dedi.

BEBEĞİ ALDIRMASINI İSTEDİ

Taner Oktay K.?nin bebeği aldırmasını istediğini ifade eden F.A., ?Süreç ilerlerken hamileliğimde 6 ay oldu. Israrla çocuğu aldırmamı istiyordu. Evliliğe zorlamadım. Ben ise bir cinayet işlemeyeceğim konusunda nettim. Taner Oktay K. beni yemeğe götürüyor ve ilgileniyordu. Ama ben kendisine güvenmiyordum. Hatta ayrılık sonrası ilk görüşmemizde arkadaşlarıma benden bir saate kadar haber alamazsanız, polise haber verin diye tembihledim. Beni babama söylemekle tehdit etti. Kadın olduğumu sorun yaşayacağımı, çocuktan kurtulmam gerektiğini söyledi. Para teklif etti. Ben bunları kabul etmedim. ?Çocuk doğar DNA testi yapılır. Çocuğun senden olduğuna ikna olursan, çocuğuna nafakamı verirsin, hiçbir şey vermezsin onu o dönemde görüşürüz? dedim." diye konuştu.

SALDIRIYA UĞRAMA ANINI ANLATTI

Olay günü Taner Oktay K.?nin kendisini evinin bulunduğu yerde bırakmak yerine şehir merkezinde bıraktığını söyleyen F.A. şöyle konuştu:

?Taner Oktay K. bana ilgi gösteriyor olmasına rağmen hiç çocuktan bahsetmiyordu. Son gün yine buluştuk. Karaman tarafında oturduğum halde beni çarşıda indirdi. Adapazarı şehir merkezinde araçtan indim. Taner Oktay K. beni çarşı merkezinde bıraktıktan hemen sonra bir kişi bana tekme tokat saldırdı. Kanım donmuştu. Bebeğimi korumaya odaklandım. Çevredekilerin yardımı ile polis geldi. Hastaneye kaldırıldım. İlk etapta Taner Oktay K.?den şüphelenmemiştim. Ama çantam teslim edildiğinde içinde değerli olan telefonum, kredi kartım alınmamıştı. Sadece az miktar param eksikti. O zaman durumdan şüphelendim. Benim ve görgü tanıklarının ifadeleri, kamera kayıtları şüphelerimi haklı çıkardı. Keşke haklı çıkmasaydım dedim. Çok istedim haklı çıkmamayı ama maalesef haklı çıktım."

?TEK AMACIM OĞLUMU DÜNYAYA GETİRMEKö

Tek amacının oğlunu dünyaya getirmek olduğunu ifade eden F.A., ?Şimdi tek hedefim kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen oğlumu dünyaya getirmek. Ardından yeni bir düzen kuracağım. Ailem ilişkimi, hamile olduğumu yaşananlardan sonra öğrendi. Babam benimle görüşmüyor. Ben güçlü bir kadınım. İnanıyorum ki bütün yaşananlara rağmen dünyaya gelmek için direnen oğlumla her şey çok güzel olacak. Taner Oktay K.?nin ailesi bana ulaşmaya çalışıyor. Muhtemelen şikayetimi geri çekmemi isteyecekler. Bu saatten sonra bunu yapmam söz konusu olamaz." diye konuştu.

Kaynak: DHA