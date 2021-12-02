Bebeğini öldüresiye döven cani baba tutuklanmıştı' Cihan bebeğin sağlık durumu nasıl?

Yunus Göç isimli fabrika işçisi bebeğini defalarca tokatlayıp yumruklamış, söz konusu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından cani baba kıskıvrak yakalanarak tutuklanmıştı. Hastanede tedavi altına alınan talihsiz yavru için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından başlatılan süreç sonuçlanmıştı. Taburcu olması halinde bebek, dedesi Mustafa Uçar'ın yanında annesiyle birlikte kalacak ve annesi, polis tarafından korunacak. Bir saldırı girişimi halinde Emniyet'in görevlendirdiği polis ekibi devreye girecek.

Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu Gaziantep il yöneticileri tarafından titizlikle takip ediliyor. Hastanede tedavisi devam eden Cihan bebeğin yaşamını yitirdiği yönündeki iddialar üzerine açıklama geldi.

Bebeğin tedavisinin sürdüğünü aktaran Hastane Genel Müdürü Cengiz Bayram açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır.

O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımızla sizlere Cihan bebekle ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir."

CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Yoğun bakımdaki tedaviyi üstlenen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin yarın yapılacak son değerlendirmenin ardından servise alınacağını ve hayati tehlikeyi de kesin olarak atlattığını söyledi.

Cihan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan İsmail Demir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hastamızın durumu şu anda daha iyi. Hastanemize gelişine göre gelişme kaydettik. Son tetkiklerimizin sonuçları da güzel ve yarın son bir değerlendirme daha yapacağız. Bu değerlendirme sonucunda ekstra bir sorun olmazsa çocuğumuzun servise çıkma durumu olabilecek. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Şu anda çocuğumuz kesin olarak hayati tehlikeyi atlattı, diyebiliriz"