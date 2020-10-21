Bebeğini Sirkeci İstasyonuna bırakmıştı! 32 yıllık hasret Müge Anlı'da son buldu

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine sevinç gözyaşları sel oldu. 32 yıl önce annesinin baskısıyla Sirkeci Tren Garı'na bıraktığı çocuğunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen 49 yaşındaki Şükran Sakin, 12 Ekim'de katıldığı programda şunları anlattı:

''ANNEM ÇOCUĞUMU İSTEMEDİĞİ İÇİN BIRAKTIM''

O dönemde annesinin ve babasının ayrıldığını söyleyen Şükran Sakin annesinin daha sonra başkasıyla evlendiğini ve eşine kendilerini çocukları olarak değil yeğenleri olarak tanıttığını söyledi. Sakin, ''Annem eşine biz çocukları için, 'Onlar benim yeğenim, kız kardeşim öldüğü için ben onları büyüttüm, bana o yüzden anne diyorlar' derdi. Evdeki baskılara dayanamayıp 17 yaşında evden kaçtım, biriyle evlendim ve Sivas'a yerleştim. Daha sonra eşim askere gitti, ben de çocuğumla annemin yanına dönmek zorunda kaldım. Ama annem, ne beni, ne de çocuğumu asla istemedi. Çocuğumu bırakmam için bana baskı yaptılar. Bebeğimi nasıl doyuracağımı bile bilmiyordum. 1988'de annem ve bir akrabası beni evden çıkardı.

Küçükçekmece'deki tren istasyonunda trene binerek Sirkeci'ye gittik. Orada bana çocuğumu bırakmamı söylediler. Hiç istemesem de bırakmak zorunda kaldım." Günlerdir evladını arayan anneye müjdeli haber geldi. 3 aylıkken bıraktığı oğlu hattın diğer ucundaydı. Annesini ekranda ilk defa gören Dursun, "32 yıl boyunca hiç mi gelmedim aklına? En azından yüzümü görmek bile istemedin mi? Ben anne diyemem sana. Benim bir ailem var" diyerek görüşmeyi reddetti. Fakat günlerdir karşısında acılı bir anne gören Müge Anlı, telefonun diğer ucundaki Dursun'u ikna ederek canlı yayına gelmesini sağladı. Anne-oğul, 32 yıl sonra ilk kez birbirlerini gördü.

KOCASINI KADINLA ŞEFTALİ YERKEN YAKALAYAN KADINA ACI HABER

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Kayseri'de yaşayan Hatice K. ve Metin K. çiftinin bir garip kayıp altın olayını gündeme taşımıştı. İddiaya göre, 75 yaşındaki Metin K., geçtiğimiz ağustos ayında sokakta Yeşim isimli bir kadınla tanışmış ve evine getirmişti. Ertesi sabah kadın evden gittiğinde Hatice K.'nin 130 bin lira değerindeki altınları da yok olmuştu.

AİLESİNE BENZETTİĞİ ÇİFTİN ZARARINI KARŞILADI

Çift, altınlarını aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Altınların yok olmasıyla birlikte yaşadıkları anlaşmazlıkları dile getiren yaşlı çiftin durumuna üzülen bir hayırsever, Müge Anlı'yı arayarak; "Annemle babama benziyorlar. Onların mağduriyetini ben gidereceğim" dedi ve ailenin yaşadığı 130 bin liralık kaybı karşıladı.

Altınları çaldığı ileri sürülen ve 3 hafta sonra serbest bırakılan Yeşim isimli kadın ise "Bana altınları Metin amca verdi bir de yanağımdan öptü beni" diyerek iddiaları yalanladı.