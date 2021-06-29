Bebeğinin yanında dehşeti yaşattı: Kafede eşine bardak ve bıçakla saldıran şahıs müşteriler tarafından böyle dövüldü...

Atatürk Mahallesi'nde bir kafede meydana gelen olayda, bebeğiyle oturan T.Ç, ile eşi İ.Ç arasında tartışma çıktı. T.Ç, bebeğine aldırmadan eşinin yanına giderek bardakla yüzüne vurmaya başladı.

KAHRAMAN MÜŞTERİLER!

Hızını alamayan saldırgan masadan aldığı servis bıçağıyla eşini bıçaklamaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kadını gören kafedeki iki müşteri yanlarına koşarak T.Ç,'yi tekme ve yumruklarla uzaklaştırmaya çalıştı.

Kendisini durdurmaya çalışanları da darp etmeye çalışan T.Ç. etrafın kalabalıklaştığını görünce kafeden kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan daha sonra Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saklandığı yerden çıkartılarak gözaltına alındı.

O ANLAR KAYDA ALINDI!

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karşılıklı oturan çift bir anda sözlü tartışmaya başlıyor. T.Ç yerinden kalkarak eşi İ.Ç'nin yanına gidiyor. Saldırmaya başladığı esnada kendisine müdahalede bulunan 2 müşteriye de vuruyor ve koşarak kafeden kaçıyor.

Eşi tarafından saldırıya uğrayan İ.Ç ise vücudunda bıçaklamaya çalıştığı yeri kontrol ediyor.