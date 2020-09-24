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Bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın tutuklandı

Şişli'de alışverişe çıkan çocuklu kadınları hedef alarak bebek arabalarından eşya ve para çalan şüpheli kadın yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bebek arabalarından hırsızlık yapan kadın tutuklandı

Şişli'de alışverişe çıkan çocuklu kadınları hedef alarak hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli kadının hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Olay, Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çocuğuyla alışverişe çıkan annenin bir anlık boşluğundan faydalanan şüpheli kadın çocuk arabasında bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Cep telefonunun çalındığını fark eden anne polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ, YANKESİCİLİK, HIRSIZLIK

Mağazanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında aynı şüphelinin 2 farklı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yaren D.(19) olduğu öğrenilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çocuk arabalarından telefonları çaldığı görülüyor. Şüphelinin hırsızlığın ardından olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydediliyor.

Gözaltına alınan Yaren D.'nin "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti'nin yanı sıra Yankesicilik" suçlarından çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yaran D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Berna Akkaya
Editör


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