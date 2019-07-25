Bebek arabası hırsızı yüzünü beyaz örtüyle kapattı

KONYA'da girdiği apartmandan bebek arabası çalan kimliği belirsiz şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelinin apartmandan çıkarken yüzünü beyaz örtü ile gizlemesi dikkat çekti.

Hırsızlık olayı, 15 Temmuz gecesi merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmana giren kimliği belirsiz kişi, Hasan Özdemir'in oturduğu 2'nci kattaki dairenin önünde bulunan bebek arabasını aldı. Asansörle aşağı inen şüpheli, apartmandan çıkarken yüzünü, kafasına beyaz bir örtü örterek, gizledi. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelinin başka bir apartmandan da bebek arabası çaldığı belirlendi. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA