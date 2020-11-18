Bebek bezine bomba sakladılar! Büyük şehirlere dehşet yaşatmadan yakalandılar
Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınır geçiş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda Suriye uyruklu 3 PKK'lı terörist yakalandı. Kişilerin üzerinden bebek bezine sarılmış boru tipi bomba ele geçirilirken teröristler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Arıza 11. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza'nın zor tercihi!
Hekimoğlu 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Hekimoğlu'nun aldığı vakada büyük sürpriz!
18 Kasım hava durumu | İstanbul hava durumu
Uyuşturucuyla polise yakalanan kişiden gazeteciye tepki: ''Utanmıyor musun?''
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:56
Benzer Videolar