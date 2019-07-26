Geçen günlerde yapılan denetimler sonucunda "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında "Bebek Dostu Unvanı" almayı hak eden hastanelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Liv Hospital Samsun da "Bebek Dostu Unvanı" almaya hak kazanan hastaneler arasında yer aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından bebek dostu hastane olmaya hak kazanan hastanelerin sertifikaları, düzenlenen törenle teslim edildi. Emzirmenin önemini ve hassasiyetini vurgulayan Dr. Oruç, çalışmalarından dolayı Liv Hospital Samsun'a teşekkürlerini iletti. Liv Hospital Samsun adına; Liv Hospital Samsun Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Uzm. Hemşire Deniz Atmaca sertifikayı teslim aldı.

Atmaca, Bebek Dostu Hastane unvanının Liv Hospital Samsun'a verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, emzirmenin korunması desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için anne ve bebeğin doğum anında buluşturulması, tensel temasın sağlanması için tüm ekibin özverili çalışmalar yaptığını ifade etti.

Kaynak: İHA