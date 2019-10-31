Bebek hırsızlarına karşı sensörlü ve kilitli sistem geliştirildi

BAĞCILAR Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, "Tanıyan Teknoloji" isimli bir projeye imza attı. Proje çocuk kayıplarına ve bebek hırsızlığına son vermeyi hedefliyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören 6. sınıf öğrencileri Damla Ece Boynukısa ile Bilgay Toktaş "Tanıyan Teknoloji" projesini hayata geçirdi. Anne babaların korkulu rüyası olan bebek hırsızlığının önüne geçmek isteyen "Tanıyan Teknoloji" isimli projeye bebek arabasının üzerinde kurulan düzenek sayesinde bebek arabasının habersizce hareket edilmesi veya bebeğin çalınması durumunda ebeveynler uyarılıyor.

SİSTEM BEBEK ARABASINI KİTLEYEREK HAREKET ETMESİNİ ENGELLİYOR

Ebeveynlerin toplu yaşam alanlarında, parklarda, dalgınlık anında veya alışveriş sırasında yaşanan hırsızlıklarda etkili olacağını belirten öğrenciler Damla Ece Boynukısa ve Bilgay Toktaş'ın projesi için öncelikle ebeveynin telefonuna bir program yükleniyor. Bu sayede ebeveyn telefonundan bebek arabasının kilit sistemlerini aktifleştirerek ve güvenli sürüş sağlanacak.

Bebek arabasının içinde kurulu düzeneğin anne-babalarla internet üzerinden haberleşmesi üzerine geliştirilen sistem, hırsızların bebek arabasını hareket etmek istemesiyle devreye giriyor. Kilitli olduğu için bebek arabası hareket etmesi engellenirken; sistemin entegre olduğu cep telefonuyla da ebeveynler uyarılıyor.

"BEBEĞİM NEREDE?" UYGULAMASIYLA BEBEK ARABASI YERİ TESPİT EDİLİYOR

Hırsızın bebeği kucaklayıp kaçırması durumunda ise başka sistem çalışıyor. Bebek yerinden kaldırıldığında pusetin altına yerleştirilen ağırlık sensörü farkı tespit eder, "buzzer" öter ve yine cep telefonu üzerinden aileyi haberdar ediyor. Eğer hırsızlar arabayı kaldırıp götürürse de "Bebeğim nerede?" uygulamasıyla arabanın olduğu nokta tespit ediliyor."

Projenin amacının ailelere çocuklarıyla beraber güvenli bir yolculuk sunmak olduğunu söyleyen Toktaş, "Sistemde arabayı kullanacak kişilerin listesi de belirleniyor. Bebeğin çok yakını da olsa liste dışından biri de arabayı hareket ettirmek istese bile kilit sistemi aktif olduğundan araba hareket etmeyecektir. Projemiz sayesinde bebek arabalarında güvenlik açığı minimum seviyelere çekilmiş olacak" dedi.

Kaynak: DHA