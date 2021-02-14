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  3. Bebek sahilinde yanan tekneler batıyor!

Bebek sahilinde yanan tekneler batıyor!

Beşiktaş Bebek sahilinde alevler içinde kalan 2 yattan biri tamamen denize battı. Aynı şekilde küle dönen diğer yat da yavaş yavaş batmaya başladı.

Bebek sahilde hareketsiz duran 2 teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tekneleri tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.

Bebek sahilinde yanan tekneler batıyor!

Bebek sahilinde yanan tekneler batıyor!

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