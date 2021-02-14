Bebek sahilinde yanan tekneler batıyor!

Bebek sahilde hareketsiz duran 2 teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tekneleri tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.