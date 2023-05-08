Bebeklerde 2. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir? Huzursuzluk Ve Ağlama Yapar Mı?

Yeni bebek sahibi olan anneler bebeklerinin sağlık kontrollerini aksatmadan yaptırmaktadır. Yeni doğan bebeklerin hastanelerde ve sağlık ocaklarında aşı takvimlerinin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Aşı ile birlikte bebeklerin gelişimi de sağlık kuruluşu tarafından takip edilir. 2. Ay aşısı olarak bebeğe hangi aşılar yapılır? Bebeklere aşı huzursuzluk ve ağlama yapar mı? İşte, yeni doğan bebeklerin bakımı ve aşı takvimi ile ilgili her şey...

Bebeklerde 2. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

Bebeklerde 2. ay aşısının hangi yan etkileri göstereceğini ilişkin araştırma yapmadan önce 2. ayda yapılması gereken aşıların hangileri olduğunu belirtmek gerekiyor. Bebeklere 2. ay aşısı olarak rota virüs, verem, pnömokok ve karma aşı yapılmaktadır. Bebeklere uygulanan karma aşının içerisinde tetanoz, difteri, boğmaca ve hiv gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bebeklerde 2 ay aşısı yan etkileri nelerdir merak ediyorsanız haberimizin devamını okumalısınız.

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2 ay aşılarının bebekler için yorucu olduğu söylenebilir. Bebeğin dünyaya gelmesinin 2. ayında gerçekleştirilen rutin kontrollerde karma aşı, verem aşısı yapılıyor. Bebeklerin sağlıkla büyümesi için yapılan bu aşılar orta kulak iltihabı, zatürre, menenjit ve tetanoz gibi sağlık sorunlarından koruyor. Her türlü hastalığa bağışıklık kazanabilmeyi kolaylaştıran aşılar Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimi ile uygulanıyor.

Bebeklerde 2. Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?

Bebeklerde 2. ay aşısı yan etkileri arasında ilk sırada ateş yer alıyor. Ateşin yükselmesi halinde doktora gitmek gerekir. Genel olarak 2. Ay aşılarının etkileri geçicidir. Ancak yine de bazı bebeklerde baş ağrısı, kas ağrısı, ateş, iştahsızlık, aşı yapılan bölgede şişme ve kızarıklık görülebilir. Kendini ifade edemeyen bebeklerde yaşanan bu huzursuzluklar 24 ile 48 saat arasında kendiliğinden geçeceğinden herhangi bir ilaç tavsiye edilmemektedir. Doktorunuz tarafından aşı öncesinde veya sonrasında tavsiye edilmesi halinde ağrı kesici ve ateş düşürücü kullanılabilir.

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2 Ay Aşısı Sonrası Ateş Yüksekliği Görülmesi Halinde Yapılması Gerekenler

Bebeklerde ikinci ay aşılarından sonra geceleri daha fazla ateş görülebilmektedir. Bu aşamada ateş düşürücü veya şurup verilerek ateş kontrol altına alınabilmektedir. Bebeğin ikinci ay aşılarından sonra ateşinin 38 derecenin üzerine çıkması durumunda ise vakit kaybetmeden uzman bir doktora başvurulmalıdır. Bu tarz bir ateş yüksekliği durumu kesinlikle ihmal edilmemelidir.

Aşıların Koruyuculuğu Nedir?

Bebeklere yapılan aşıların koruyuculukları ve ne oranda bağışıklık sağladıkları merak edilen konuların başında gelmektedir. Belirtmek gerekir ki her aşının kendi özelliği ya da üretim teknolojisinden kaynaklanan bir koruyuculuk yüzdesi bulunmaktadır. Bazı aşılarda 0'e yakın bir koruyuculuk oranı gözlemlenirken bazı aşılarda ise bu oran %60 civarlarında olabilmektedir.

Maksimum seviyede sonuç alabilmek için aşıların uygun doz, uygun teknik ile saklama koşullarında uygulanması gereklidir. Aşılar, üretim aşamasından uygulamaya kadar geçen süre zarfında soğuk zincir sistemi korunarak muhafaza edilmelidir. Ayrıca bunlara ek olarak aşıların istenilen etkinliği sağlaması için belirli bir program doğrultusunda yapılması şarttır.

Aşı, mikropların zayıflatılmış ya da ölü hallerinin bebeğin vücuduna verilerek o mikrobu tanımasına ve onunla mücadele edecek yöntemleri geliştirmesine yarayan bir yöntemdir. Bu aşılara dair bilinmesi gereken en önemli noktalardan biri ise hastalığa karşı 0 bir koruma sağlanamasa da her koşulda hastalığın ağır geçirilmesi riskini ortadan kaldırmasıdır.

2 Ay Aşısı Sonrası Bebeklerin Uyku Düzeni Nasıldır?

Bebeklerin uyku düzenleri özellikle ilk aylarda son derece önemlidir. Bebeklerin 2. ay aşıları sonrasında uyku düzenleri değişmemekle birlikte bazı bebeklerde aşı sonrasında bir süre huzursuzluk ve uyku sorunları görülebilmektedir.