Becir Omeragic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Becir Omeragic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Becir Omeragic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Becir Omeragic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Becir Omeragic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Becir Omeragic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Becir Omeragic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Becir Omeragic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Becir Omeragic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Becir Omeragic 20 Ocak 2002 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bećir Omeragić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Becir Omeragic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Becir Omeragic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Becir Omeragic'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Becir Omeragic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beciromeragic_/

Becir Omeragicboyu ve yaşı kaç

Becir Omeragic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Becir Omeragic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Becir Omeragic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Becir Omeragic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Servette U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich

Becir Omeragic kimdir

Becir Omeragic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Becir Omeragic şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Étoile Carouge FC, Servette FC

Becir Omeragic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 24 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Becir Omeragic nereli

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