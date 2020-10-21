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Beckham' ın pozu tepkiye yol açtı!

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın 9 yaşındaki kızı Harper Beckham'ın dudağından öperken çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayadı. Takipçilerinden bu kareye yorum yağdı.

Beckham' ın pozu tepkiye yol açtı! 118

46 yaşındaki Victoria Beckham'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.