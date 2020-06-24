BEDAŞ elektrik kesintisi 14 Temmuz 2020 Salı
Boğaziçi Elektrik BEDAŞ , 14 Temmuz 2020 Salı İstanbul Avrupa yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintisi programını sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre Fatih, Bağcılar, Silivri, Beykoz, Pendik, Kadıköy gibi yerlerde kesintiler mevcut. Peki elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? Detaylar haberimizde...
İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 14 Temmuz 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 14 Temmuz 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
BEDAŞ 14 TEMMUZ 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
AVRUPA YAKASI
ARNAVUTKÖY İLÇESİ
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÜLBAĞLAR, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah REFAH sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, KAAN, MEŞE TARLA, OKÇU, İBRAHİM HAKKI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552947)
AVCILAR İLÇESİ
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MAHİR, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556858)
BAĞCILAR İLÇESİ
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 930., FATİH sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543381)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1188., 1193., 1194., 1195., 1201., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555536)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2424., 2432., 2433., 2434., 2435. sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558636)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1598., 1599., 1600., 1601., 1603., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., BAĞCILAR ASFALTI sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557550)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk 04:30-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557551)
BAHÇELİEVLER İLÇESİ
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, SELİN, ÇANDAR sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556793)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558943)
BAYRAMPAŞA İLÇESİ
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556822)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, TRİKOCULAR, TUNÇ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556825)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 28., 5., 50. YIL, 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558850)
BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÖZGÜRLÜK sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558811)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 80., 82., 84., KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558172)
BEYOĞLU İLÇESİ
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, BADE, BAYRAK, BERBER, BİNEKTAŞI, HACI GÜLSEN ÇIKMAZI, MAHMUT DAYI, SALAŞ, TAVCI, YAKUT, ŞEKER KUYUSU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557069)
BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553929)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah AYDIN, BOSTAN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, TEYYARECİ FETHİBEY, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556042)
ÇATALCA İLÇESİ
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk / KALEİÇİ mah FETİH sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556052)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah ÇALMAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556050)
ESENLER İLÇESİ
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 843., 844., 845. sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556827)
ESENYURT İLÇESİ
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556320)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR CADDESİ, 202. SOKAK, 286. SOKAK 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556321)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 727., 728., 730., 734., 735., 736., 738., 755., 762. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556814)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah , 311., 312., . sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556849)
EYÜPSULTAN İLÇESİ
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557138)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ANIL, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZTÜRK, ŞEKER AHMET PAŞA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557713)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, TOPÇULAR YOKUŞU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557707)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BAHÇELER ARASI, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, YAHYA GALİPBEY, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah GÖÇMENLER sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557080)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, AHMET ÇELEBİ, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, GÜLSUYU, HANIMOĞLU YAŞAR, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM, NAZIRAĞA YOKUŞU, NAZPERVER, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA, ÖVGÜ sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558852)
FATİH İLÇESİ
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, FINDIKKIRAN, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, KENANBEY ÇIKMAZI, MOLATAŞI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556244)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEĞİRMEN, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, TURŞUCU MUSA, İNEBEY sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556247)
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ÇORBACIBAŞI sk / KALENDERHANE mah DEDEEFENDİ sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, MOLATAŞI, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / SÜMBÜL EFENDİ mah DUHANİYE sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556242)
GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk / PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556447)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EGE, KESKİN, SAYA OCAĞI, TRAKYA, YAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558224)
KAĞITHANE İLÇESİ
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ESKİ BEŞİKTAŞ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558666)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, KUMLU, KÖSEDAĞ, RABAK, SULH, TUNAHAN, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558660)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, AYTAÇ, AĞRI, DOĞANDERE, HAVRAN, RABAK, TESTİ, TOPRAKBASTI, YADİGAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558672)
KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah METİN sk / KANARYA mah BALIKÇIN, SÜLÜN, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558000)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 209. ÇIKMAZ sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558851)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558849)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558871)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, 1321., HALKALI sk 00:01-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558192)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHARİYE, MENEKŞE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558941)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BULUT, 1.HURMA, 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1228., 1229. ÇIKMAZ, 1230., ALTINTAŞ, ARİFBEY, BİRGÜL, ERSİN, EVLİYA ÇELEBİ, FATİH, FİLİZ, KARABULUT, ORHANGAZİ, OSMAN GAZİ, TURGUTLU, ZAFER CÖMERT, ÇATALÇEŞME, İNCİRLİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557547)
SARIYER İLÇESİ
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556212)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk 12:00-14:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558735)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDEMİR, AKDOĞAN, BURÇİN, DEREİÇİ., EFLATUN ÇIKMAZI, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558741)
SİLİVRİ İLÇESİ
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, HANÇER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TAŞLIK, TEPELER, TİRYOL, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk / SEYMEN mah SOSYAL sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560557)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560498)
ŞİŞLİ İLÇESİ
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546466)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546468)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558148)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558945)
ZEYİNBURNU İLÇESİ
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2., RAUF DENKTAŞ, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah ZAMBAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555974)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556299)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556305)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556306)
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ ANADOLU YAKASI
ATAŞEHİR İLÇESİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF
14:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ
14:00 - 19:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ATTİLA İLHAN
BEYKOZ İLÇESİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BARUTHANE
09:30 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
ÇEKMEKÖY İLÇESİ
KADIKÖY İLÇESİ
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL
05:00 - 06:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
05:00 - 06:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL
14:00 - 17:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: KARAKOLHANE
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA
MALTEPE İLÇESİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: SAKIZLI
PENDİK İLÇESİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ
15:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HATTAT NAZİF
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARADENİZ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERDOĞAN
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: EVİM
ŞİLE İLÇESİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA
SULTANBEYLİ İLÇESİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SİPAHİ
13:00 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS
ÜMRANİYE İLÇESİ
09:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DOĞRAMACI
09:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAHMET
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KİRAZ
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM
ÜSKÜDAR İLÇESİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BİCANEFENDİ
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ARAPZADE
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi
1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.
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