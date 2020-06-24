BEDAŞ elektrik kesintisi 14 Temmuz 2020 Salı

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 14 Temmuz 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 14 Temmuz 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 14 TEMMUZ 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY İLÇESİ

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÜLBAĞLAR, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah REFAH sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, KAAN, MEŞE TARLA, OKÇU, İBRAHİM HAKKI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2552947)

AVCILAR İLÇESİ

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MAHİR, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556858)

BAĞCILAR İLÇESİ

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 930., FATİH sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2543381)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1188., 1193., 1194., 1195., 1201., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555536)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2424., 2432., 2433., 2434., 2435. sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558636)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1598., 1599., 1600., 1601., 1603., 1604., 1606., 1607., 1608., 1609., 1610., 1611., BAĞCILAR ASFALTI sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ sk 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557550)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk 04:30-06:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557551)

BAHÇELİEVLER İLÇESİ

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, SELİN, ÇANDAR sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556793)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BURSALI TAHİRBEY, HATTAT KAMİL, KOMİK HASANEFENDİ, MENEKŞE 1, PAPATYALI, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, İSKENDER FAHRETTİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558943)

BAYRAMPAŞA İLÇESİ

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556822)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, TRİKOCULAR, TUNÇ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556825)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 28., 5., 50. YIL, 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558850)

BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÖZGÜRLÜK sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558811)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 80., 82., 84., KERVANSARAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 10:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558172)

BEYOĞLU İLÇESİ

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, BADE, BAYRAK, BERBER, BİNEKTAŞI, HACI GÜLSEN ÇIKMAZI, MAHMUT DAYI, SALAŞ, TAVCI, YAKUT, ŞEKER KUYUSU sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557069)

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARTÜRK, AHENK, AKADEMİK, AVCI 1, BAKİ, BALAT, BÜLBÜL 1, BİRSEN, GÜNDÜZ, HANIMELİ 4, KARANFİL 2, KERVAN 2, KUL, KÖPRÜBAŞI, MUTLU 1, MİMARSİNAN 1, SAKİ, SUDİ ÖZKAN, TİLKİ, VATAN 3, YAĞMUR 1, ZÜMRE, ÇAMLIK, ÇAYLI, ÇAĞLA 1, ÖZAY, ÖZGÜL, İSTASYON, ŞİMAL sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2553929)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-DİZDARİYE mah AYDIN, BOSTAN, DEĞİRMEN 2, ENVERPAŞA, KEMAL ŞENGÖR, MİMAR SİNAN, TEYYARECİ FETHİBEY, YAHYA KAPTAN, YENİMAHALLE sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556042)

ÇATALCA İLÇESİ

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, CEVİZLİK, GÖKÇAY, KARAÇALILIK ÇIKMAZI, NERGİS, SOĞUKSU sk / KALEİÇİ mah FETİH sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556052)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah ÇALMAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556050)

ESENLER İLÇESİ

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 843., 844., 845. sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556827)



ESENYURT İLÇESİ

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF sk 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556320)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah OKURLAR CADDESİ, 202. SOKAK, 286. SOKAK 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556321)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 727., 728., 730., 734., 735., 736., 738., 755., 762. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556814)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah , 311., 312., . sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556849)

EYÜPSULTAN İLÇESİ

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557138)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ANIL, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZTÜRK, ŞEKER AHMET PAŞA sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557713)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 1.KÖPRÜLÜ, 2.KALE ÇIKMAZI, 2.SEDİR, 2.ÇINAR, ALPARSLAN, BASAMAKLI MERDİVEN, CEMRE, DOĞAN, DÜZGÜN, ILICA, KAMELYALI, KANAAT, KİTAPÇI, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEYDAN DÖNÜŞÜ, NARTANESİ , ORHUN, TOPÇU, TOPÇULAR YOKUŞU, YELKENCİ, YEŞİL MERDİVEN, ÖZGÜR, İBRİŞİM, ŞADIRVAN, ŞİRİNTEPE sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557707)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BAHÇELER ARASI, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, YAHYA GALİPBEY, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah GÖÇMENLER sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557080)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, AHMET ÇELEBİ, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, GÜLSUYU, HANIMOĞLU YAŞAR, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM, NAZIRAĞA YOKUŞU, NAZPERVER, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA, ÖVGÜ sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558852)

FATİH İLÇESİ

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, FINDIKKIRAN, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, KENANBEY ÇIKMAZI, MOLATAŞI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556244)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEĞİRMEN, MÜŞİR SÜLEYMANPAŞA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, TURŞUCU MUSA, İNEBEY sk 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556247)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ÇORBACIBAŞI sk / KALENDERHANE mah DEDEEFENDİ sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, MOLATAŞI, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / SÜMBÜL EFENDİ mah DUHANİYE sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556242)

GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk / PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556447)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EGE, KESKİN, SAYA OCAĞI, TRAKYA, YAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558224)

KAĞITHANE İLÇESİ

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ESKİ BEŞİKTAŞ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558666)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, KUMLU, KÖSEDAĞ, RABAK, SULH, TUNAHAN, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ZEMHERİ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558660)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, AYTAÇ, AĞRI, DOĞANDERE, HAVRAN, RABAK, TESTİ, TOPRAKBASTI, YADİGAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558672)

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah METİN sk / KANARYA mah BALIKÇIN, SÜLÜN, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558000)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 209. ÇIKMAZ sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558851)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558849)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558871)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1320. ÇIKMAZ, 1321., HALKALI sk 00:01-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558192)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAHARİYE, MENEKŞE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558941)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BULUT, 1.HURMA, 1.KARADUT, 1.NERGİS, 1228., 1229. ÇIKMAZ, 1230., ALTINTAŞ, ARİFBEY, BİRGÜL, ERSİN, EVLİYA ÇELEBİ, FATİH, FİLİZ, KARABULUT, ORHANGAZİ, OSMAN GAZİ, TURGUTLU, ZAFER CÖMERT, ÇATALÇEŞME, İNCİRLİ sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2557547)

SARIYER İLÇESİ

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah KIYI, ÇİSE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556212)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, DEREİÇİ., ERTUĞRUL, KUĞU sk 12:00-14:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558735)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDEMİR, AKDOĞAN, BURÇİN, DEREİÇİ., EFLATUN ÇIKMAZI, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558741)

SİLİVRİ İLÇESİ

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, HANÇER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TAŞLIK, TEPELER, TİRYOL, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk / SEYMEN mah SOSYAL sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560557)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2560498)

ŞİŞLİ İLÇESİ

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 00:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546466)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah CUMHURİYET sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2546468)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558148)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, AVNİ DİLLİGİL, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, ARALIK, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, DERİN, ELİF, EREN 1, GAYRET, GÜNDOĞAN, OTELLO KAMİL, OYA, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, UYSAL, ZİNCİRLİDERE, ÇİÇEKLİ BAHAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk 01:00-02:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2558945)

ZEYİNBURNU İLÇESİ

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 75/2., RAUF DENKTAŞ, SEYİTNİZAM sk / TELSİZ mah ZAMBAK sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2555974)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 00:01-01:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556299)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 02:00-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556305)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 243., 244., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU, BELGRAD KAPI YOLU, MEHMET AKİF ERSOY sk / TELSİZ mah 317., 79., 85., 85/1., 85/2., 85/3., 85/3A, 85/3B, 85/4., 85/4C, 85/4D, 88., 88/1., 88/2., 88/3., 94/1., 94/2., ASIM KAZANCIGİL, BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2556306)

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ ANADOLU YAKASI

ATAŞEHİR İLÇESİ

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ATAŞEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TURGUT ÖZAL 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ALİ KUŞÇU 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: SEDEF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: MERİÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: TURGUT ÖZAL 14:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: DR. SUPHİ EZGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MUSA SÜREYYABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: LEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: NEYZEN SALİMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: COŞANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OYAÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY 14:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ÖZGÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: HİCRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: UĞURLUTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ARAL 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: ATTİLA İLHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: IŞIKLAR BEYKOZ İLÇESİ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BARUTHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BEYLERBEYİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KURUÇEŞME ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SIRIM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALİ BOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ARKBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ZELAL ÇIKMAZI 09:30 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TAŞKALDIRIM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSHAKLI - Sokak: TRABZON 09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: KAÇKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: TEPECİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: TOROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: BAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: BÖĞÜRTLEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: AKGÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: YÜREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: OSMAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: AMAÇ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: KAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: VAHA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAKLACI - Sokak: GÜLLÜK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİFTLİK - Sokak: DİYAR ÇIKMAZI 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 22

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 24

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 28

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 36

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 41

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 48

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR ÇEKMEKÖY İLÇESİ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: NURLU KADIKÖY İLÇESİ 09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ORAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: DİRLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAMUK 05:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BEYAZ AKASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. DR. HULUSİ BEHÇET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: GÜLİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: DR. ABDUL KADİR NOYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HALDUN TANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KİRAZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: DEMİRAĞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: DR. VASIF ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ZİNCİRLİ KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: CADDEBOSTAN İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: FUNDA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAYCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: CADDEBOSTAN PLAJYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: YENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KADİRAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: SELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KÜÇÜKAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SU YANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKKURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: VAPUR YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: PEMBE GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KUZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: YAZANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SELİM RAGIP EMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BEDRİ GÜVEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ZİHNİ SAKARYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇETİN EMEÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TÜCCAR KATİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BALÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: PROF. ALİ NİHAT TARLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: ORAMİRAL CELAL EYİCEOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AHMET CEVDETPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TURAB

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: YAZMACI TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: AKASYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: DÜLBENTÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: İLKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: SANCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HACI HAKKIBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ACUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NEVZAD AYASBEYOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DİLRUBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KANTARCI RIZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HATBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: NURETTİN ALİ BERKOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAŞANELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: BAHARİYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ABDÜLHALİK RENDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞERAFETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: GÖZENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖZENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÜLKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: UMUTLAR 05:00 - 06:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AVCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PETEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DAMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BAHARİYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: BESTEKAR ZİYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RIDVANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. RIFATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: KAPTAN İHSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. ZEKİ ZEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜNEBAKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: AKIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: SERVER İSKİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TERCÜMAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DOĞUŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: İDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: NOTER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AKKURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: EMİN ALİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HALİMAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TEKNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: MEDİHA TURHAN TANSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: SUADİYE TARLACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ASUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM KARABEKİRPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AÇANGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAZIM ÖZALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TONOZLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ÇOLAK İSMAİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: TÜCCAR KATİBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEVKİ ÖZENGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ETHEMEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TURKUAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: AÇELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: İCLAL KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HASRET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ZİYAETTİN BAYDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAZIM KARABEKİRPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DEĞERBİLİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KAPTAN ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: BAHARİYELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: FIRIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ERALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÜLKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: KEMAL OKVURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: CAMİ 09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: HAKİM KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: KAPTAN ARİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: ASUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SUADİYE - Sokak: AYŞEÇAVUŞ 14:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: KARAKOLHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: RECAİZADE 09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: ŞEMSETTİN GÜNALTAY 09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: ELMALIÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: HAYRULLAHEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME 09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KOZYATAĞI - Sokak: LÜLE MALTEPE İLÇESİ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜLÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AKİL MUHTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: AKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: IHLAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ALEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEVAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOOPERATİF 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SANTRAL 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÖZ FIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORKİDE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: YENİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENYURDUM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ESENLİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ATEŞ ÇIKMAZI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FAİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İKİNCİ İLKOKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: MOR LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BEYZA 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: PETROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: İNÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FEYZULLAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: NEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ORTANCALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: GÜLYOLCU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KOCATEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KIZILCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: TAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FAİKBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: BALÖZÜ ÇIKMAZI 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: SAKIZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: İLKEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: KADİR HAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: ÇAMSAKIZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: SİTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: KANARYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İDEALTEPE - Sokak: COŞKUN PENDİK İLÇESİ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKPINAR - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: FİŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÜNDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÇAYIR BAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BABADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MÜNZEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SETÜR 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: AKDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ORAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: CANDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BİLLUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: E-5 YAN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GERMİYAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖRGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: GÖRKEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İBNİ SİNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TEPELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TIĞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÖLÇÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ÜÇTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KİLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İPEK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SOLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: İRŞAD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: TAYFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: MELODİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: DAKİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: SEDA 15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HATTAT NAZİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ECDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERGENEKON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: İLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÜLDEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KULAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BABACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KIRGIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BİLAL HABEŞİ 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: UYUMLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BAHATTİN VELED

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: BARLA 09:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ERDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BEREKET ÇIKMAZI 10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: EVİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SIHHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: TAHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: NURDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: UTKU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MÜHÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: BASİRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ZÜRRİYET ŞİLE İLÇESİ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: POT DERESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MEVSİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: İPEK ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BİZİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FUNDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ITIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: BAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: GÖKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ÇAĞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KAMBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ARDIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: SEFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: AYÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZAMBAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: FİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: TURAN AZİZ BELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: PALMİYE SULTANBEYLİ İLÇESİ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAHİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARAPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ZEKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MÜSTAKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: SİPAHİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: ZEYNEL ABİDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: GAMZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANGAZİ - Sokak: BAKLALI 13:00 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: BURCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ZİYA ÜLHAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞANLIURFA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ŞALGAMLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MİRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: MEHDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KADİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: NARİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÖZDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARÇIN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HALİKARNAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: HEKİMLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: KUREYŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PAŞAZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ERDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: GÖKYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: İKİSU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: YAYLALI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: TAŞPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GÖLBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: ŞALGAMLI 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: ORDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: AMASYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECİDİYE - Sokak: PETEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: BUĞDAY ÇIKMAZI 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KAPTANI DERYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MEHTAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜMÜŞDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: NİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BATTALGAZİ - Sokak: YILDIRIM ÜMRANİYE İLÇESİ 09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DOĞRAMACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TADIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SÖĞÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FEDAKAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: CANER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: İNCELER CAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ABDULLAH AZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: NİDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SAHUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: CANSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ÇİMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ETHEM NEJAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: FİRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: FİLİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: MESNEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KESİKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: PELİTÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SELDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: TAŞKÖPRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ESENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SERİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: VURGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BEYZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: AYBASTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BAYDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BABÜRŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ORHANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ATALAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: BİNNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: CAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ÇERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: CİHANNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ÇİÇEKLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: GÖKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: İNCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ABDULLAH AZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ERGUVAN 09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ŞENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: TAŞOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: SELVİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ZEKAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: EĞRİDUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: MİHRAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: FİTRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: BORA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: DENİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: KINALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: ABDULLAH AZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: HOCA AHMET YESEVİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: İPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: KARADENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: SUBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PARSELLER - Sokak: ABDULLAH AZAM 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: MİHRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ALEMDAĞ 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞAİR NESİMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: ŞEHZADE ÜSKÜDAR İLÇESİ 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BİCANEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BEREKETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BİCANEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: İCADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: KUZGUNCUK ÇARŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: PAŞALİMANI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TAHTALIBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: YANIKMEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: BAMYACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MEŞRUTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: TÜTSÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENTEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: MENEKŞEBAĞI 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: ARAPZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BERBEROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SOYSOP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: SUDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BİCANEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İCADİYE - Sokak: BARIŞIK

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.