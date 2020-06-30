BEDAŞ elektrik kesintisi 30 Haziran 2020 Salı

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 30 Haziran 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 30 Haziran 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ 30 HAZİRAN 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

AVRUPA YAKASI

ARNAVUTKÖY ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, MEVLANA, TEPECİK, ŞAHİNER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537291)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537297)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537277)

AVCILAR ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, CUMHURİYET, YURDAKUL sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536643)

BAĞCILAR ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., MASLAK sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536197)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2309 O3 Güney yanyol , 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536199)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2281., 2282., 2285., 2286., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2312., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., KAZIM KARABEKİR, YANYOL sk 11:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536198)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 631., 632., 633., BAĞCILAR, KUTSAL sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537254)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537833)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 210. sk / MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah İSTANBUL sk 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537262)

BAHÇELİEVLER ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / BAĞLAR mah 62. sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533853)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2535830)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, HASAN DOĞAN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEVKET DAĞ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537207)

BAKIRKÖY ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524105)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524100)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, UÇAN, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ŞABAN ACAR sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524103)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, DÖRT KARDEŞLER, EMRULLAH EFENDİ, KÖSE RAİF PAŞA, SARI YAKUP, YEŞİLKÖY HALKALI, ÇEKMECE, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÜMRAN sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2523227)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BILDIRCIN, DOĞRUYOL, GÜVERCİN, HİLMİ NAİLİ, KALE, ORHAN GAZİ, SÜBYAN MEKTEBİ, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ÜMRAN sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2523228)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524104)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah TÜRKİŞ, VANKULU, ZÜMRÜT BAHÇE sk 14:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533859)

BAŞAKŞEHİR ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ÖZDEMİR sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.IHLAMUR, 1.KAYIN, 1.KESTANE, 1.LİMON, 1.MELTEM, 1.SARDUNYA, 1215., 4.İNCİ, ABAY, ARZU, BAYRAK, BERNA, CANSU, CEVİZ, DERYA, DOLUNAY, ELMALI, GÖK, GÖL, HAKİM, KARAAĞAÇ, KUŞÇU, OGÜN, OĞUZ, SARIÇAM, SÖĞÜT, UMUT, YALÇIN, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ŞENGÜL sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537231)

BAYRAMPAŞA ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 15., 2. GEÇİT, 24., 9., KANTARCILAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah FIRAT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532745)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk 19:00-21:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537168)

BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, ASİL, AYSEN, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, NADİDE, ORHANGAZİ, PETROL, İLKNUR, İSTANBUL sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537066)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, DEMOKRASİ, GARİP, GÜLÜMSER, MARMARA, SELÇUK ESMER, SUSAM, TURGUT ÖZAL, ÖĞRETMEN, İNKILAP sk / SAHİL mah KOCATEPE, KÖPRÜ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2539766)

BEYOĞLU ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, BAŞKURT, PÜRTELAŞ, SOMUNCU sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534516)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537292)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, GÜNEŞ ARALIĞI, HASAT, KUZEY, NÜKHET, OSMANOĞLU, PİYALEPAŞA, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÜST SEYHAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah EFLATUN, ERCAN, EREN, ERGUVAN, ERSİN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, KESER, KURUÇAY, PİYALEPAŞA, SİVAS, ÇAMLICA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538318)

BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah ÇARMIKLI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537288)



ESENLER ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 161., 171., 173., PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536648)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135., 1136., BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1., 901., 903., 903/1., 904., 905., 906., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 913/1., 914., 915., 916., 917., 927., 928., 928/1. ÇIKMAZ, 929. ÇIKMAZ, 930., 931., 932., 933., 935., 943., KEMER, ÇAĞLAYAN, ŞAHİNBEY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537263)



ESENYURT ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah KOVA, LİTYUM, OVA, TAÇ, ŞUMNU sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532570)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 125., 126., 127., ADİLE NAŞİT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534585)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 859., 862., ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1281., 1282., 1284., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS sk / YEŞİLKENT mah 1272. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536474)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1958., 1959., 1960., 1961., 2056., 2070., 2128., 2130., 2132., 2134., 2136., 2137., 2139., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2147., 2148., GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, MUSTAFA KEMAL sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537599)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1557. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537275)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., ANKAKUŞU, DEREÜSTÜ, GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, SEMA, VEDA, YOSUN, ÇAĞLAYAN, ÇİSİL, İZGİ, ŞELALE sk / YEŞİLKENT mah 2021., 2023. sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, FINDIK, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, TOMRUK, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk 16:30-18:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2539775)

FATİH ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ALEMDAR, CAĞALOĞLU HAMAMI, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HÜKÜMET KONAĞI, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR, TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, ANKARA, DARÜSSAADE, DERVİŞLER, EBUSSUUD, ERDOĞAN, HÜDAVENDİGAR, KARGILI, KARGILI ÇIKMAZI, MEHMET MURAT, NÖBETHANE, NÖBETHANE ÇIKMAZI, ORHANİYE, SERDAR, SİRKECİ İSTASYON, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533787)

GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah HALİÇ, HAZAN, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522916)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536129)



- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883., 884., 885. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah NECİP FAZIL sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537165)

KAĞITHANE ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HUDUT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT, KIVILCIM sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534861)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, BEGONYA, NARTANESİ, YEŞİLÇAY sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, YEŞİLCE, İNÖNÜ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534862)



KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASMALI, 1.BEYAZIT, 1.DENİZ, 1.GELİNCİK, 1.GÜNDOĞDU, 1.LİMON, 1216., 2.HUZUR, 2.NAR, 3.GÜL, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, GAZİ, NEŞE, TÜRK YILMAZ, UFUK, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ÖZNUR, İDRİS PAŞA, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEN, ŞENGÜL sk 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537186)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.EVREN, 1.KÖKNAR, 1.ÜLKÜ, 1221., 3.ŞİRİN, DUT, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, HANCI, HEKİM, NEŞE, TUNA, ÇINARLIÇEŞME, İDRİS PAŞA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537169)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.EVREN, TEZCAN sk / TEVFİKBEY mah KUYU, TEZCAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537734)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, LEYLEK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537222)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537273)



SARIYER ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ACI BADEM ÇIKMAZI, ADA ÇAYI ÇIKMAZI, AKBUĞDAY ÇIKMAZI, ANIK, ASLI, AVCI OTU, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, ORTA CAMİİ, YAŞAM ÇIKMAZI, YÜKSEL ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537071)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.TOMURCUK sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE, CENDERE, CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, HUZUR OKULLAR, KÜLTÜR SANAT sk 02:01-08:01 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537867)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN sk 02:04-08:04 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537872)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537865)



SİLİVRİ ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536058)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537798)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, SULUCA, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DOĞUHAN, DÜZYOL, PARSELLER, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537616)

ŞİŞLİ ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ABDULLAH ERASLAN, AREL, AREL ARALIĞI, AYDINLIKTEPE, DARÜLACEZE, DEREBOYU, ERDEMLİ, ERKMEN, ERTAN, GÜLER, HAMAM, HERGÜN, MERCAN, NAZLI, ODESA, OKATANLAR, PİYALEPAŞA BULVARI, TAŞKIZAK, TEOMAN, YÜZER HAVUZ, İLHANLI sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538319)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, ESKİ OSMANLI, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, TAÇ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537853)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537866)

SULTANGAZİ ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2085., 2152., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, D, I, ORHAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536141)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1325., 1326., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1331., CUMHURİYET, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536130)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2217., 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537128)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2537., 2557., 2558., 2559., 2560., 2561., 2563., 2564., 2565., 2567., 2586/1., 2586/2., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537167)

ZEYTİNBURNU ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 3. TAŞOCAĞI, MODABAĞ 3 sk 11:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534798)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk 12:30-13:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537249)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk 08:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537264)

ANADOLU YAKASI

ATAŞEHİR İLÇESİ

11:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KANDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: SELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: SAKARYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YAVUZ 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AYKUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HASGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KUTLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KORDON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇEŞMELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TİMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: YEŞİLÇİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: EVREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇİMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SÖNMEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ÇOBANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: TÜMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SİYAH İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: CEBELİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BAYRAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: AYKUTLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: SÖNMEZLER 09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: AYSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: REŞİT PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KEMAL PAŞA 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK 10:00 - 20:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU 09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARDELEN 14:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: YAVUZ SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: ŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: BİRİCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: MİMAR SİNAN BEYKOZ İLÇESİ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 35

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 43

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 44

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 61

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 67

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 68

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 69

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 70

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 71

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 72

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 73

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 75

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BEYİT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FAZİLET ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: GÖLBAŞI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KAZIM KARABEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: KEKİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT AZİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HİDAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ELMALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: BOYALIKÖŞK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: DEMİRYOLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ÇOBANÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: HACI SALİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: POLONEZKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: ŞEHİT CENGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MAZHAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZERZAVATÇI - Sokak: MÜSTAKİM ÇEKMEKÖY İLÇESİ 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 93.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 89.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 90.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 91.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 92.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 94.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: 96.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ATABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1. KADIKÖY İLÇESİ 15:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: TANZİMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAĞDAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: VARDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HAMAM

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: FAHRETTİN KERİM GÖKAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: GÖKAY

13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ÇAM FISTIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: GÖKÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BOSTANCI - Sokak: TAŞLIÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: YAKUTLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: DR. NEŞET USMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: TAŞMEKTEP

14:30 - 18:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. ŞAKİRPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: CEMAL SÜREYA KARTAL İLÇESİ 09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NEHİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MİHRACE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLNİHAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KADER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: YAMAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TERMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: NİLAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AHUDUDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AÇIKYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: YÜREK KAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: ÖZYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: LEFKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: TARÇIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: GÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: AKDİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK YENİ - Sokak: SARRAF

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: PİKNİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: COŞKUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SIRMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZÜLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: CEMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASMASALKIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ZERAFET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DİDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ESENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SARRAF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TEKEBAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KIRAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: EGE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BABACAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLFEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKARSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKİPEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: AKKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ASİLTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇARE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ÇAMOLUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ALAGÖZ

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLESER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: MADIMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SADABAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: SOYSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: TAŞEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: ESENGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: BERGÜZAR

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KRİSTAL MALTEPE İLÇESİ 09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEĞİRMEN YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: AKASYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CON TEVFİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KEVSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MEŞE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CON TEVFİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KEVSER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ELMAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: EĞRİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: PINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TEVFİK SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: HÜSNİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GÜVERCİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ZEYTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: AKDAMAR ÇIKMAZI

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GALİPBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: AKASYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÖZÜDOĞRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CEPHANELİK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÇAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: VADİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KIZILCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BAKAN

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: AKASYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: MEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: ÖZÜDOĞRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: IHLAMURCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: SEVGİ ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: EĞRİLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: TEVFİK SAĞLAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: GÜLLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BADEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: BAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: İNCİRLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KİRAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: KAMER PENDİK İLÇESİ 13:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MENEKŞE

10:30 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YENİGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YASEMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜLHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇAMLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİLVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜRKMEN

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNGÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SARAYBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖMER MUHTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HEKİMOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: EZBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SUADİYE

09:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: İLKIŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: TÜRBEDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: DÜĞÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BENDENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: BERHAYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: MİLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: OLGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: AMBER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: KÜRSÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: CELAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ŞEMSEDDİN SAMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SÜMEYYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: ÜSTÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: SARI LALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KARDELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ADALET SANCAKTEPE İLÇESİ 09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TERAZİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: ASIM BEZİRCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: YAŞAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: DERVİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: AŞKIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: SARIKAYA 09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: OSMANGAZİ 09:30 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALSANCAK 09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TERAZİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: KALEBOĞAZ 10:10 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KERMES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÖZERTEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SUBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ILGAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: HIZIR BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TELLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞAKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KÖR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜZÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YUNUSLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AKKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: UZUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RAVZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GÖRKEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEHADET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AYÇİÇEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AVŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SEVENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ADALET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DETAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÇİLİNGİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ZORGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BUKLE ŞİLE İLÇESİ 09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KOCAKORU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: KUMBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: MERVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: 7 EKİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA - Sokak: ZARİF

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ATİK TEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DESTEGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KURFALLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ÇAYLAK

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖRGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: DUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: İSA PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: ORTAYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: BAHTİYAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: SOĞULLAR TUZLA İLÇESİ 09:00 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NARİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BİROL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ECLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ESİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KISMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞEREF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KIYMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÖLBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HARE ÜMRANİYE İLÇESİ 09:00 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: EVLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: TERAZİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: AKADEMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ŞEHİT ÜNAL KALAFAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: İNCESU

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CİVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLBEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: MEHMETCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ELMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KETEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TURAN EMEKSİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TÜTÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YATAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞEHİT BURAK KURTULUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞENOL GÜNEŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

13:30 - 15:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: AYTAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: KALKANDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: KURUKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: İHSANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: FESHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: TERAZİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: PAMUKOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: CANGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: FİKRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: ÇİNİLİ

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÖNÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: KAHRAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ZERRİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: UĞURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: İKBAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLBEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ELMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: TURAN EMEKSİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK ÜSKÜDAR İLÇESİ 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: İSMAİLAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: ENVERİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: BURHANİYE ABDULLAHAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUZGUNCUK - Sokak: RASİMAĞA

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.