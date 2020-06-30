BEDAŞ elektrik kesintisi 30 Haziran 2020 Salı
Boğaziçi Elektrik BEDAŞ ,30 Haziran 2020 Salı İstanbul Avrupa yakasında yapılacak olan planlı elektrik kesintisi programını sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre Bakırköy, Bağcılar, Esenyurt, Sarıyer, Kartal, Ataşehir gibi yerlerde kesintiler mevcut. Peki elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? Detaylar haberimizde...
İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 30 Haziran 2020 İstanbul Avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.
İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 30 Haziran 2020 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.
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BEDAŞ 30 HAZİRAN 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
AVRUPA YAKASI
ARNAVUTKÖY ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, MEVLANA, TEPECİK, ŞAHİNER sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537291)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TERME sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537297)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537277)
AVCILAR ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BAJDAR, CUMHURİYET, YURDAKUL sk 15:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536643)
BAĞCILAR ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871., 1872., 1873., 1875., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2331., 2333., 2335., 2336., 2337., MASLAK sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536197)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2309 O3 Güney yanyol , 15:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536199)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2277., 2281., 2282., 2285., 2286., 2288., 2289., 2290., 2291., 2292., 2293., 2301., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2307., 2308., 2309., 2310., 2311., 2312., 2328., 2329., 2330., 2331., 2332., KAZIM KARABEKİR, YANYOL sk 11:30-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536198)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 631., 632., 633., BAĞCILAR, KUTSAL sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537254)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., ZÜBEYDE HANIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537833)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 210. sk / MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah İSTANBUL sk 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537262)
BAHÇELİEVLER ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk / ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / BAĞLAR mah 62. sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533853)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FERİT SELİMPAŞA sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2535830)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, HASAN DOĞAN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEVKET DAĞ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537207)
BAKIRKÖY ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524105)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524100)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, AHMET İHSAN, BESTEKAR İZZET EFENDİ, DERVİŞ MANİZADE, HİLMİ NAİLİ, KAZIM SİLİVRİLİ, MAHİR GÜRLEK, NAİMA, UÇAN, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ŞABAN ACAR sk 12:00-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524103)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, DÖRT KARDEŞLER, EMRULLAH EFENDİ, KÖSE RAİF PAŞA, SARI YAKUP, YEŞİLKÖY HALKALI, ÇEKMECE, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÜMRAN sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2523227)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BILDIRCIN, DOĞRUYOL, GÜVERCİN, HİLMİ NAİLİ, KALE, ORHAN GAZİ, SÜBYAN MEKTEBİ, ZİYA ERDEM, ÇEKMECE, ÜMRAN sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2523228)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2524104)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah TÜRKİŞ, VANKULU, ZÜMRÜT BAHÇE sk 14:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533859)
BAŞAKŞEHİR ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ÖZDEMİR sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.IHLAMUR, 1.KAYIN, 1.KESTANE, 1.LİMON, 1.MELTEM, 1.SARDUNYA, 1215., 4.İNCİ, ABAY, ARZU, BAYRAK, BERNA, CANSU, CEVİZ, DERYA, DOLUNAY, ELMALI, GÖK, GÖL, HAKİM, KARAAĞAÇ, KUŞÇU, OGÜN, OĞUZ, SARIÇAM, SÖĞÜT, UMUT, YALÇIN, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ŞENGÜL sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537231)
BAYRAMPAŞA ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1. GEÇİT, 13., 15., 2. GEÇİT, 24., 9., KANTARCILAR, YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah FIRAT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532745)
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk 19:00-21:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537168)
BEYLİKDÜZÜ ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, ASİL, AYSEN, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, NADİDE, ORHANGAZİ, PETROL, İLKNUR, İSTANBUL sk 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537066)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY, DEMOKRASİ, GARİP, GÜLÜMSER, MARMARA, SELÇUK ESMER, SUSAM, TURGUT ÖZAL, ÖĞRETMEN, İNKILAP sk / SAHİL mah KOCATEPE, KÖPRÜ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2539766)
BEYOĞLU ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, BAŞKURT, PÜRTELAŞ, SOMUNCU sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534516)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER sk / HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537292)
- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah EKİN, GÜNEŞ ARALIĞI, HASAT, KUZEY, NÜKHET, OSMANOĞLU, PİYALEPAŞA, TAŞTAN, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÜST SEYHAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah EFLATUN, ERCAN, EREN, ERGUVAN, ERSİN, FEVZİ ÇAKMAK, GÜRSEL, KESER, KURUÇAY, PİYALEPAŞA, SİVAS, ÇAMLICA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538318)
BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah ÇARMIKLI sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537288)
ESENLER ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 145., 146., 150., 151., 152., 153., 158., 159., 161., 171., 173., PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536648)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135., 1136., BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1., 901., 903., 903/1., 904., 905., 906., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 913/1., 914., 915., 916., 917., 927., 928., 928/1. ÇIKMAZ, 929. ÇIKMAZ, 930., 931., 932., 933., 935., 943., KEMER, ÇAĞLAYAN, ŞAHİNBEY sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537263)
ESENYURT ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah KOVA, LİTYUM, OVA, TAÇ, ŞUMNU sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2532570)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 125., 126., 127., ADİLE NAŞİT sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534585)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah ONDOKUZ MAYIS sk / FATİH mah 859., 862., ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1267., 1268., 1269., 1271., 1272., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., 1280., 1281., 1282., 1284., 1286., 1287., AHMET ARİF, ONDOKUZ MAYIS sk / YEŞİLKENT mah 1272. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536474)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1958., 1959., 1960., 1961., 2056., 2070., 2128., 2130., 2132., 2134., 2136., 2137., 2139., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2147., 2148., GENÇLİK, MEHMET AKİF ERSOY, MUSTAFA KEMAL sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537599)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1557. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537275)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., ANKAKUŞU, DEREÜSTÜ, GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, SEMA, VEDA, YOSUN, ÇAĞLAYAN, ÇİSİL, İZGİ, ŞELALE sk / YEŞİLKENT mah 2021., 2023. sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, FINDIK, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, TOMRUK, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk 16:30-18:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2539775)
FATİH ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, ALEMDAR, CAĞALOĞLU HAMAMI, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HÜKÜMET KONAĞI, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR, TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, ANKARA, DARÜSSAADE, DERVİŞLER, EBUSSUUD, ERDOĞAN, HÜDAVENDİGAR, KARGILI, KARGILI ÇIKMAZI, MEHMET MURAT, NÖBETHANE, NÖBETHANE ÇIKMAZI, ORHANİYE, SERDAR, SİRKECİ İSTASYON, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk 00:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2533787)
GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah HALİÇ, HAZAN, ÇALIŞKAN, ŞEHİT TAMER VARDAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2522916)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536129)
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883., 884., 885. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah NECİP FAZIL sk 00:01-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537165)
KAĞITHANE ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HUDUT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah HUDUT, KIVILCIM sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534861)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, BEGONYA, NARTANESİ, YEŞİLÇAY sk / HÜRRİYET mah ANIL, HUDUT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah GÜNEY 2, HUDUT, KIVILCIM, YEŞİLCE, İNÖNÜ sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534862)
KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ASMALI, 1.BEYAZIT, 1.DENİZ, 1.GELİNCİK, 1.GÜNDOĞDU, 1.LİMON, 1216., 2.HUZUR, 2.NAR, 3.GÜL, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, GAZİ, NEŞE, TÜRK YILMAZ, UFUK, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ÖZNUR, İDRİS PAŞA, ŞEHİT TARIK ASLANBAŞI, ŞEN, ŞENGÜL sk 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537186)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.EVREN, 1.KÖKNAR, 1.ÜLKÜ, 1221., 3.ŞİRİN, DUT, ERİKLİ, ESKİ BAĞLAR, HANCI, HEKİM, NEŞE, TUNA, ÇINARLIÇEŞME, İDRİS PAŞA sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537169)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.EVREN, TEZCAN sk / TEVFİKBEY mah KUYU, TEZCAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537734)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.ÇALIKUŞU, LEYLEK sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537222)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537273)
SARIYER ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ACI BADEM ÇIKMAZI, ADA ÇAYI ÇIKMAZI, AKBUĞDAY ÇIKMAZI, ANIK, ASLI, AVCI OTU, FATOŞ, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, ORTA CAMİİ, YAŞAM ÇIKMAZI, YÜKSEL ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537071)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.TOMURCUK sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE, CENDERE, CUMHURİYET VE DEMOKRASİ, HUZUR OKULLAR, KÜLTÜR SANAT sk 02:01-08:01 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537867)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN sk 02:04-08:04 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537872)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537865)
SİLİVRİ ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536058)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-DANAMANDIRA mah ARDA, ARKA DERE, BERKİN ÇIKMAZI, CİBALİ, DALGIN, ERDOĞANLAR, ESKİ CAMİ, GAMLI, IŞIK ÇIKMAZI, KADIRGA, MANDIRA, NEY, SATEN ÇIKMAZI, TAŞLIK MEVKİİ, URALLAR, UĞUR SALTAN, VATAN, YALÇINDAĞ ÇIKMAZI, YÜCEGÖKLER, YÜKSELLER, ÖZGÜRLER, ÖZKANLAR, ŞAKAYIK ÇIKMAZI sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537798)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, SULUCA, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DOĞUHAN, DÜZYOL, PARSELLER, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537616)
ŞİŞLİ ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah ABDULLAH ERASLAN, AREL, AREL ARALIĞI, AYDINLIKTEPE, DARÜLACEZE, DEREBOYU, ERDEMLİ, ERKMEN, ERTAN, GÜLER, HAMAM, HERGÜN, MERCAN, NAZLI, ODESA, OKATANLAR, PİYALEPAŞA BULVARI, TAŞKIZAK, TEOMAN, YÜZER HAVUZ, İLHANLI sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2538319)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, ESKİ OSMANLI, KERVAN GEÇMEZ, LATİ LOKUM, TAÇ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537853)
- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537866)
SULTANGAZİ ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2085., 2152., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, D, I, ORHAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536141)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1325., 1326., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., 1331., CUMHURİYET, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2536130)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2217., 2240., 2241., 2242., 2243., 2245., 2246., 2247., 2248., F, G, ORHAN GAZİ sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537128)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2537., 2557., 2558., 2559., 2560., 2561., 2563., 2564., 2565., 2567., 2586/1., 2586/2., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537167)
ZEYTİNBURNU ilçesi, 30 Haziran Salı günü planlı kesinti programı
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah 3. TAŞOCAĞI, MODABAĞ 3 sk 11:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2534798)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk 12:30-13:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537249)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk 08:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2537264)
ANADOLU YAKASI
ATAŞEHİR İLÇESİ
11:30 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI
14:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK PAŞA
09:00 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: KARGI
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: HALK
10:00 - 20:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BARAJ YOLU
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: KARDELEN
14:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BARBAROS - Sokak: YAVUZ SELİM
BEYKOZ İLÇESİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR
10:00 - 12:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: DEĞİRMENLER ÇIKMAZI
ÇEKMEKÖY İLÇESİ
10:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY
KADIKÖY İLÇESİ
15:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE
09:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HASANPAŞA - Sokak: SÖĞÜTLÜÇEŞME
13:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ÇAM FISTIĞI
14:30 - 18:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CAFERAĞA - Sokak: DR. ŞAKİRPAŞA
KARTAL İLÇESİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: HAZAR
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: DAĞÇİLEĞİ
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: GÜLESER
09:00 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAKACIK ÇARŞI - Sokak: KRİSTAL
MALTEPE İLÇESİ
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: CİHADİYE
09:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTINTEPE - Sokak: AKASYALI
PENDİK İLÇESİ
13:00 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: MENEKŞE
10:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜR
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜNGÖR
09:30 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEYHLİ - Sokak: İLKIŞIK
SANCAKTEPE İLÇESİ
09:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TERAZİLER
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYÜP SULTAN - Sokak: OSMANGAZİ
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALSANCAK
09:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MECLİS - Sokak: TERAZİLER
10:10 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KERMES
ŞİLE İLÇESİ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMBABA
10:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSAKÖY - Sokak: SAHİL YOLU (İSAKÖY MERKEZ)
10:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖÇE - Sokak: GÖRGÜLÜ
TUZLA İLÇESİ
09:00 - 11:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÇINARLI
ÜMRANİYE İLÇESİ
09:00 - 12:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: EVLAT
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜMÜŞ
13:30 - 15:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MADENLER - Sokak: AYTAÇ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: CENGAVER
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜMÜŞ
ÜSKÜDAR İLÇESİ
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BURHANİYE - Sokak: İSMAİLAĞA
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?
Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi
1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.
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