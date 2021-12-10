BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 10 Aralık 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 10 ARALIK CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8466225

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BEŞİKÇİ, GELİBOLU, KÖRFEZ, NİHAN, ZERDA, ZEYNEP, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, FALİH RIFKI ATAY sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, ANI, ATLIHAN, AYŞİN, BAHADDİN, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, BEYZADE, BİROL, BİÇER, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FISTIKLIKÖŞK, GÜLDEFNE, GÜRSES, HÜMA, KESKİN, KUBBE, KUYUMCULAR, MÜCAHİT, MÜJDAT, MÜSTESNA, NAMIK, NEBİ, NECİP FAZIL, OKUL YOLU, OYLUM, PANAROMA, PETROL, PÜRÇEK, SERAY, SOYDAŞ, TEKKE, TUANA, YAREN, YASİN, YAVUZAY, YEMİŞ, YENİDOĞAN, YÜCEDAĞ, YÜCEL, ZEKİ, ŞECAAT, ŞİRİNDERE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 308. sk bölgelerinde 10/12/2021 12:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8457332

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADA ÇIKMAZI, AHMET KAYA, ATAMAN, BALIKÇI, DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, FERAH ÇIKMAZI, FİSKE, GEMİ, GÖNÜL, GÜLDEN, ITIR, KARAMAN, KEMAL SUNAL, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KÖŞK, RANA, RIHTIM, SEVGİ, SIRMA, TAVLA, TURNA, YOSUN, ZAFER, ÇUKUR, İSKELE, İSTEK sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8484316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AYVACI, DALBASTI, DAMATAŞI, GÜMÜŞ, HACIBEY, KURUÇEŞME, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, İSKECE, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1. sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8484317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BİRDAL, DR SADIK AHMET, GÜLERYÜZ, TOPRAK, YALI sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, REYHAN, SEÇKİN, TEL, İYİBAŞ sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8496360

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GELİNCİK, HASAN ÇELEBİ, NASİP, SALEP, TARÇIN sk bölgelerinde 10/12/2021 13:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8467326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8467333

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8467329

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI, MİLLET sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490279

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506., 1507., 1508., 1509. sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8467338

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343. sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490155

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 185., 188., 189. sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8503319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8465675

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 10/12/2021 08:30:00 - 10/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465595

İSTANBULBAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8496447

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İPEK sk bölgelerinde 10/12/2021 12:00:00 - 10/12/2021 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8417324

ISTANBUL BAKIRKÖY ilce -ZUHURATBABA mah bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8489353

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah PALMİYE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 10/12/2021 15:00:00 - 10/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8466302

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BARBAROS, CENNET sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8496712

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 10/12/2021 11:00:00 - 10/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8496708

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKYAR, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ATİLLA, BARBAROS, CEBERHAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HÜNER, MİLLET, TAMER, TEMEL, YALÇIN, YAPRAK, ZAFER, ÇAM, ÇANAKKALE, ÇANDARLI, ÇARDAK, ÇARŞAMBA, İKİZLER, ŞEHİT CAHİT BÜYÜKBAYRAKTAR, ŞEHİT ENGİN MAYIN sk bölgelerinde 10/12/2021 10:30:00 - 10/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8496635

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, RÜYA sk bölgelerinde 10/12/2021 14:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8323364

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BÖĞÜRTLEN, ECE, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439228

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465697

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8496339

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah GÜLTEKİN, MEHMET AKİF ERSOY, OLİMPİYAT, ZAĞANOS PAŞA sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497514

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah GÖRGÜLÜ, HOŞSEDA sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457328

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, HAS, HİLAL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ATATÜRK, CEMRE 1, DR. SADIK AHMET 1, ESRA, SANCAK, TURGUT ÖZAL 1, ÇAM 4, ÖZNUR sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457331

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8484320

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457329

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 224., ÜLKER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8483322

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah BUĞRA, HAS, HİLAL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah ATATÜRK, CEMRE 1, DR. SADIK AHMET 1, ESRA, SANCAK, TURGUT ÖZAL 1, ÇAM 4, ÖZNUR sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8453321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8381489

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, YEMENİCİ ABDÜLLATİF sk / BEDRETTİN mah REFİK SAYDAM sk / BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EVLİYA ÇELEBİ mah KUYTU, MEŞRUTİYET sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARANTİNA sk / YAHYA KAHYA mah SİPAHİ FIRINI, ÇİVİCİ sk / ÇATMA MESCİT mah AKARCA, CAMADAN, ELEKTRİK, KÜÇÜK HAMAM, MEHMET PEHLİVAN, SÖĞÜT ÖZÜ, TABUR İMAMI, TAŞÇI KEMAL, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI ÇAMLIK, TOZKOPARAN CAMİİ, TRAFO, YUNUS KAPTAN, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MERDİVEN, ÇATMA MESCİD, ÇATMA MESCİD ÇEŞME, ÇATMA MESCİT ATEŞ AHMET, ÇATMA MESCİT KUYU, ÇİVİCİ, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk / ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, ERKANI HARP, GALİP DEDE, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, NAKKAŞ ÇIKMAZI, OTÇU, TIMARCI, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAHKULU sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah OSMANZADE sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457319

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, ELİF EFENDİ, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, YUNUS, ÖZGÜR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8323370

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DERE BOSTANI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, SELGEÇTİ sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8484318

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457327

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKSU 1, AVRUPA, MAYIS, TURGUT ÖZAL 1 sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8455317

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, ANKARA, BİNGÜL, SOYDAN sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8484319

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah GÖLBOYU, KAMER, MİRAY, ÜNSAL, İSTANBUL 1 sk / DİZDARİYE mah ABDURRAHMAN EREKE, ASLI, AYSUN, CAMİ, GÖLBOYU, KAMELYA 4, KARAAĞAÇ, MİMAR SİNAN, PAZAR, PERVİN, REHA, SAKLI, SEYİT ONBAŞI, VATAN 4 sk bölgelerinde 10/12/2021 00:30:00 - 10/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465451

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, AKGÜNER, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AYTEKİN, AĞAÇKAKAN, BABADAĞ, BAKLA, BALIKPAZARI, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BELGİN, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLGE 1, BİLLUR 2, CEVHER 1, CİHAN, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOST, DOĞAN 2, DURU 1, DUYGU, DİLBER 1, DİLEK 1, EMNİYET, FERMAN, FEVZİ ÇAKMAK 2, FLORYA, FİLİZ 1, GAYE 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜLİSTAN, GÜVEN 1, KANARYA 1, KARBEYAZ 1, KARTAL 3, KAYINAĞACI, KUMRU 2, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MAVİ, MECNUN, MERİÇ 2, MESUT 1, MÜZİK 1, MİNE 2, NAZLI 2, NEKTAR, NOTA, NİLÜFER 2, NİMET 1, PATARA, POYRAZ 2, SARMAŞIK, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, SEVDA 2, SEYRAN, SEÇKİNLER, TAMAY, TARLAKUŞU, TOLGA 1, TÜLİN, UYGAR, UYGUR, YAKUT, YALIN, YAPRAK 2, YAYLI, YELİZ 2, YEŞİM 1, YUNUS 1, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ZÜMRÜT 5, ÇAKIR, ÇAMLIK 1, ÖNDER, ÖZLEM 2, ÖZTÜRK 1, İSTANBUL, ŞÖLEN 1 sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ADİL, AKIN 1, ALYANAK, ARDIÇ, ARI, ARZUM, AYDINLAR, BALABAN 1, BAŞAR 3, BILDIRCIN, BUKET 1, CAN ERİĞİ, CESUR 1, CUMHURİYET 1, D-100 KARAYOLU, DEMİR 2, DESTAN, DORUK, DİKMEN, EFKAN, EGE 1, ELA, ERAY 1, ESENYEL, ESİN 2, ESİNEL, FEVZİ ÇAKMAK 2, GEÇİT, GRUP, GÖKHAN, GÖZDAĞI, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GÜNTEKİN, GÜVERCİN 2, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİYİM, HAKAN, HAKİM, HAN, HASAN, HUZUR, HÜR, ITIR, KARABATAK, KARDELEN, KAVAK 1, KAVAKLIKENT, KEMER, KETENKUŞU, KIYI, KORKUT, KOTAN, KUDRET, KİRAZ, LEYLEK 1, MASAL, MELDA, METİN, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, NAR 1, NARİN 1, N bölgelerinde 10/12/2021 01:00:00 - 10/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8460498

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CEBECİ, KAZIM KARABEKİR, TOPÇULAR, TUFAN sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497424

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, SIRTKÖY, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ŞEHİTLER mah BOSTAN, BURCU, DIŞBUDAK, HARMAN, SIĞLA, ÇAM sk bölgelerinde 10/12/2021 14:00:00 - 10/12/2021 15:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8440316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / SUBAŞI mah KUDRET sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BİRLİK, CANDEMİR, DESTAN, DOBURCA, FARABİ, FULYA, HÜRRİYET, KAMELYA, KARLIOVA, KIRIM, LALEZAR, MİLLET, NADİDE, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SEMERKANT, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8481316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8445337

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah HAVRUZ sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-12-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8421756

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8437889

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1203., 1207., 1208., 1209., 1210., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8469345

İSTANBUL // ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8469352

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-31, G-35, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., BALIK YOLU, OZANLAR, YONCA sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / YUNUS EMRE mah 379. sk / İNÖNÜ mah 368., 418., 419., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 10/12/2021 02:00:00 - 10/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421908

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 423. sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8452316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1941., 1942., 1943., 1948., 1950., 1953., 2068. sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439075

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 240., 254., 255., 261., 262. sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497425

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2211., ALBATROS, BARIŞ, EDA, FLAMİNGO, FİDAN, KARTAL, KAZ, KOTA, KOZA, MARTI, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAMANYOLU, TEPE, TOYGAR, YAPRAK, YEŞİLDİREK, ÇİT KUŞU, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ANKAKUŞU, BADEL, DAMLA sk / PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 10/12/2021 16:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8465535

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ARMAĞAN, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, TOPÇULAR sk bölgelerinde 10/12/2021 11:00:00 - 10/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIRKPINAR , MESUT , MUTLU , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk / HABİBLER mah 2718., 2718/2., 2718/3., 2719/1., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 10/12/2021 13:15:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8350329

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, ŞEHZADEBAŞI sk / SÜLEYMANİYE mah BESİM ÖMERPAŞA, BOZDOĞAN KEMERİ, PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY sk bölgelerinde 10/12/2021 00:00:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490292

İSTANBUL FATİH ilce -TOPKAPI mah sk bölgelerinde 10/12/2021 04:00:00 - 10/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490286

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, DOĞRAMACI, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, KAFESLİ ÇADIR, MUTRİP, MÜSELLİM, NEVİYE, SEMİH, TÜLCÜ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, MÜSELLİM, SARAYİÇİ, TÜLCÜ sk bölgelerinde 10/12/2021 08:30:00 - 10/12/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA ilçesinde 2021-12-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

GÜNGÖREN

NO: 8465676

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah KUTSAL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALABAN, BUDAKLI, BUTAN, EMEKLİ, HUZUR, KANATLI, KARTAL, KUTSAL, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OKTAY, OTAĞ, SEBLA, TEZCAN, YASAL, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞENLER, ŞEREFLİ, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 10/12/2021 12:30:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8422179

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk / ÇAĞLAYAN mah AGAH, AYDENİZ, BAĞ, BİROL, ENİS, FIRIN, FİKRİ, KARTOPU, LATİF, SİNEM, TEPE, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 10/12/2021 01:00:00 - 10/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465596

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497427

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, BİLİM, IŞIKLI, NURTAÇ, SEFA, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466219

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ANADOLU, ARİFE, BAŞAK, BİLEK, ESER, GONCA, GÜL, HASDAL, HİLAL, ILICA, KAFKAS, OSMANGAZİ, RUMELİ, SAFA, SARE, SÖYLER, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, YUNUS, ÇAĞRI sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8504316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKÇE, ALTAN, ANIL, AYÇA, BOYABAT, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, ESİNTİ, FİDAN, GÜLDEFNE, HUDUT, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KURŞUN, MARMARA, MELTEM, NEZİR, ŞAHENDE, ŞİMŞİR sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, ARİF, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, HUDUT, IŞIL, KIVILCIM, KÖRFEZ, KÖZ, MÜJDE, SÜMBÜL 1, ÇİLEK, ŞENGÜL sk / İZZET PAŞA mah HUDUT, MANDIRA sk bölgelerinde 10/12/2021 09:30:00 - 10/12/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422190

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, HUDUT, MELTEM, VURAL, İZZETPAŞA, ŞAKAYIK sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, BAŞAK, BUSE, DENİZ, FIRIN ARKASI, GÜRÜN, HUDUT, KOÇ, MANDIRA, OKUL ARKASI, OTLUK, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, ÖLÇEK, ŞEN sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8465642

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1604. ÇIKMAZ, 2.KARADENİZ, 2.NAMIK KEMAL, 2.YALÇIN, 2.ŞEKER, 3.MUTLU, 5.GÜL, 5.OKUL, 6.MAYIS, HAYIRLI, MENDERES, YALDIZ, ŞENEL sk / YEŞİLOVA mah ÇUKUR sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8511354

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490296

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORU, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438999

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 323, 5.İNÖNÜ, 8.GÜL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, DİLEK, EFES, GÜLİSTAN, MENEKŞE, POLAT, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465473

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ÜLKEM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 20 TEMMUZ sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8422077

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 206., ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466262

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah KAYAALAN, KİLYOS sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466261

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466263

ISTANBUL SARIYER ilce -DEMİRCİKÖY mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -DEMİRCİKÖY mah sk bölgelerinde 10/12/2021 11:00:00 - 10/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466260

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgelerinde 10/12/2021 13:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8465771

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENERBAHÇE, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497526

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439146

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAL, ATA EREN, ATLI, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERİŞKEN, ESKİ İSTANBUL, GURME, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8497418

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN ÇANTA mah ÇERKEZKÖY CADDESİ bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8443334

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah BORU ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 10/12/2021 09:00:00 - 10/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8430361

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8430360

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79., ORDU sk bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8430363

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691. sk bölgelerinde 10/12/2021 00:05:00 - 10/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490283

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ sk / HABİBLER mah 2691., 2700., 2701., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 10/12/2021 09:30:00 - 10/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8473316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, VEFA POYRAZ sk / HABİBLER mah 2711., 2715., 2716., 2716/1., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 10/12/2021 09:30:00 - 10/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8438981

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 10/12/2021 09:30:00 - 10/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8490285

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1387/2., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1392., 1392/1., 1392/2., 1392/3., 1392/4., 1392/5., 1392/6., 1393., 1393/1., 1393/2., 1394., 1395., 1395/1., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1400., 1403/1., 1425., ADEM YAVUZ sk bölgelerinde 10/12/2021 10:00:00 - 10/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 8429348

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR AYVALIDERE sk bölgelerinde 10/12/2021 00:01:00 - 10/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8429349

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 10/12/2021 04:00:00 - 10/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

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