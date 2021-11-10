BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 10 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 10 KASIM ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7935342

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah DOLUNAY sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902564

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ATATÜRK mah sk bölgelerinde 10/11/2021 00:01:00 - 10/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927229

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah MEDİHA sk bölgelerinde 10/11/2021 02:00:00 - 10/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7935363

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 10/11/2021 04:00:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7901335

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 10/11/2021 04:00:00 - 10/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7940611

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903224

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ABANT, AKIBET, AYHAN, CANFEDA, DAĞ, EBUSUUD, HÜNER, KARİYE, MAMUR, NAMDAR, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEMAVİ, SERAMİK, TAŞOLUK, VEYSEL KARANİ, YEDİ BAŞAK, ÇAMLIDERE, ÖZTEKİN sk / TAŞOLUK mah AKMAN, DALGIÇ, HALİL, KUMRU, ÇELİKEL, ŞAH, ŞEHNAZ, ŞENGÜN sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927371

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7940613

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKGÜNAY, AYASOFYA, AYFER, BALABAN, BEKİR, CONK BAYIRI, CİVANMERT, GÖKYÜZÜ, GÜLDALI, HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, MAHMUTPAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, NALLI, OKUTAN, ORG. NURETTİN BARANSEL, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, İLKBAHAR, ŞEHMUZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7940618

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI, MEVLANA sk bölgelerinde 10/11/2021 13:00:00 - 10/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7935324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ERGEN, ORD.PROF.DR.ALİ FUAT BAŞGİL, SAFA, SOFU sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7936332

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927075

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 724., 729., 730., 731., 732. sk bölgelerinde 10/11/2021 10:00:00 - 10/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7930346

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖMÜR 1 sk bölgelerinde 09/11/2021 11:00:00 - 09/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930347

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GÜNGÖR, KALENDER sk bölgelerinde 09/11/2021 13:00:00 - 09/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7887429

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 10/11/2021 14:00:00 - 10/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 7939408

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 10/11/2021 04:30:00 - 10/11/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939427

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah DUMLUPINAR sk bölgelerinde 10/11/2021 06:30:00 - 10/11/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7910326

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ALBAYRAK sk bölgelerinde 10/11/2021 00:01:00 - 10/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7879316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, İNAN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk bölgelerinde 10/11/2021 04:00:00 - 10/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927223

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., 9. sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927265

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, 67., AVASKÖY YOLU, BAHADIR, DOĞAN, EREN, NAZİF EFENDİ, RÜZGAR, İNÖNÜ, İREM sk / KOCATEPE mah 50. YIL, YEL sk / YILDIRIM mah CAMİ, GÜMÜŞ sk bölgelerinde 10/11/2021 10:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927225

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., 24., PAZAR sk bölgelerinde 10/11/2021 10:00:00 - 10/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2021-11-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 2021-11-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYOĞLU

NO: 7861341

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah OMUZDAŞ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ZERDE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah AZAK, AÇIKYOL, BAYIR, BEYZADE, BOZKURT, CİVAN, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI, OKÇULAR, SAVAŞ, YENİ ALEM, ZARAFET, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ, ŞEREF MERİÇ sk / PAŞA mah BATI sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, BAYIR, CANAN, CEVİZ, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, OKÇULAR, SEFA, TARCAN, ÖZDEN, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927078

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALAZ, ATATÜRK 2, BAHADIRHAN, BAŞAK 2, BERAAT, BİRUNİ, DARBOĞAZ, EĞİTİM, GÜL, GÜVERCİN, GÜVERCİNLER ÇIKMAZI, HANIMAĞA, HAVUZ, KAVAK, KEKLİK, KÜÇÜK, OKUL 2 ÇIKMAZI, REÇİNE, RÜZGARLI, SAKA 2, SERHAT, SEVCAN, SIĞIRCIK, SOFULAR, SOMUNCU, SOĞANLIK, SUKUNET, SUNA, SÜNGER, SİCİM, VAKIF, ZAMBAK 3, ÇAKILTAŞI sk / ULUS mah KELEBEK, TAVŞAN sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7935398

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk // Büyükçekmece ilce -ÖMERLİ mah sk // ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 10/11/2021 09:30:00 - 10/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7931328

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 57.ALAY ŞEHİTLERİ, ADNAN KAHVECİ, AKIN, ARDIÇ 1, ARZU, BAHAR 1, BİLLUR 1, DAMLA, DEMET, DİCLE, EFE, FULYA, HİLAL, IRMAK, KAMER, LEYLAK 2, MANOLYA, MEHMET AKİF ERSOY 1, MEHMETÇİK, NİLÜFER, OKUL 1, OSMANGAZİ, TABYA, YASEMİN 1, YILDIZ, ÇİÇEK, ŞEHİT ALBAY ATİLLA ALTIKAT, ŞENLİK sk bölgelerinde 10/11/2021 09:30:00 - 10/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

ÇATALCA ilçesinde 2021-11-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENLER

NO: 7877169

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 267., 268., 269., 272., 273., 277., 278/1., 279. sk / TUNA mah 671., 675., 676., 677., 678., 683., 686., 687., 688., 689., 693., 694., 726., 730., 731., 732., 733., 734., 735., 736., 737., 738., BAĞCILAR, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU, ŞEHİT MUSTAFA GÜNEŞ sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7903156

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3016., 3018., 3019., 3020., 3021., 3022., 3024., 3025., 3037., 3041., AKÇABURGAZ, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 3117. sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7903195

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 171. sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7934399

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646. sk bölgelerinde 10/11/2021 10:00:00 - 10/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7926551

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah AZRA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, NECATİ MOLDER, SADABAT , SELAM sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7926555

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.CEVAHİR ÇIKMAZI, 1.DOĞAN, 1.ENGİN ÇIKMAZI, ARALIK, ATAMAN, ATEŞ, AVCITEPE, AZİM, CEVAHİR, DENİZ, ENGİN, ESEN, HIRSLI, KEHRİBAR, MORLALE , TABYA, TUFAN, UZUN, UÇAK, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, YÜKSEK, İYİDOĞAN, ŞAİR ŞİRZAT, ŞİRZAT ÇIKMAZI sk / SAKARYA mah 1.KADİFE, 1.ŞAFAK, 2.CİHAN, 9.GÜL, GÜZELBAHÇE, HOYRAT, HİCRET, KANUNİ, KARTOPU, MİMARSİNAN, ORHANGAZİ, TOMURCUK, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇALIKUŞU, İKİKÖŞELİ, ŞENPINAR sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7934329

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-IŞIKLAR mah ADATEPE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7927126

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU) sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, ABDULLAH AĞA , ALEYNA, ALPAY ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), ANKA, BABATAŞ, BURÇAK, BÜLBÜL, BİLLUR, CANSEL, ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASRET, HAZAN, KANARYA, KEMAL REİS, KÜÇÜK, LALA MEHMETPAŞA, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS, YANIK, YURT, İHTİŞAM ÇIKMAZI, ŞARK, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7902343

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KATİP KASIM mah GÜVENLİK, HAYRİYE TÜCCARI sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ, MESİHPAŞA sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, LALELİ sk / SULTAN AHMET mah KUPACILAR sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902349

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KÜRKÇÜ BOSTANI, PAZAR TEKKESİ, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, TOPKAPI sk bölgelerinde 10/11/2021 03:00:00 - 10/11/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7902350

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah CEMAL YENER TOSYALI, ISLAH sk / MERCAN mah MERCAN sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, REVANİ ÇELEBİ sk / ZEYREK mah HÜSAMBEY sk bölgelerinde 10/11/2021 04:30:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7904351

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004., 1006., 1007., 1012., HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 273., 274., 275., 276., 277., 278., 285., 286., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 298., 500 EVLER, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 10/11/2021 00:05:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7899344

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah DR. GÜRKAN CEYLAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2021., 2023., 2060., 2062., 2066., 2071., 2083., 2167., 2176., 2177., A, B, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 7925332

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah AZAK, BAHTİYAR, BAYRAM, BULUT, BİRSEL, CENGİZ, GÖNÜL, KOCA YUSUF, MAHMUDİYE, MIZRAK, ORTAÇ, SELİM, SOĞANLI, TAŞÇILAR, TOPEL, VAKUR, VARDAR, VARIŞ, VAROL, VATAN, VEZİR, VURAL, YARDIMCI, İNÖNÜ, ŞİNASİ, ŞİRİN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7934328

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, DEĞER, KADER, MAYIS, MERDİVEN, MESUT, MİMOZA ÇIKMAZI, ÇAMLI sk / TELSİZLER mah ESKİ BELEDİYE sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7936396

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah BEKTAŞ, BİGA, DEREBOYU, HÜNKAR, KUDRETLİ sk bölgelerinde 10/11/2021 11:00:00 - 10/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7935354

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, FURKAN, GAZİ, GÜL, GÜLHAN, GİRNE, HENDEK, SEVGİ, SEZER, YAĞMUR sk bölgelerinde 10/11/2021 11:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7910319

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah 1.AKASYA, BİRLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 10/11/2021 00:01:00 - 10/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7910316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BEŞYOL mah ESKİ LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 10/11/2021 00:01:00 - 10/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7880365

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 08/11/2021 09:00:00 - 08/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7890321

İSTANBUL SARIYER ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 10/11/2021 01:00:00 - 10/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 7928440

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 10/11/2021 09:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7930322

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ALTAYLI, DEPO, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, FERAHTEPE, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUYULU, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk bölgelerinde 10/11/2021 10:00:00 - 10/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7876371

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYGÜN, FULYA BAYIRI, KOZACIK, ÜÇOBALAR sk bölgelerinde 10/11/2021 10:00:00 - 10/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 7904340

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2691., 2692., 2693., 2700., 2701., 2702., 2703., 2704., A-1 sk bölgelerinde 10/11/2021 00:05:00 - 10/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 7939388

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 311., 69/1., 69/3., 72., 72/1., 72/2., 72/3., 80/1., 84., PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 10/11/2021 00:00:00 - 10/11/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7878770

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FAZILPAŞA, FAZILPAŞA ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 10/11/2021 00:01:00 - 10/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7878772

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FAZILPAŞA, FAZILPAŞA ÇIKMAZ, GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 10/11/2021 00:01:00 - 10/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7939389

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah CİNOĞLU ÇIKMAZ, SEYİTNİZAM, İMAM HATİP YOLU sk bölgelerinde 10/11/2021 02:00:00 - 10/11/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.