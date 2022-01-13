BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 13 Ocak 2022 Kar yağışının başladığı İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 13 OCAK PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 9622316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, AKYEL, BEYHAN, BEYZA, BEŞVANA, KARACA, KEBİR, MURAT, MUSA AVCI , SERHAN, SEVİM, SİNEM, TAYAKADIN-TERKOS sk / TERKOS mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9623316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN PARKI, EMİNBEY, HARMANLAR, KARTAL, PENÇE, SOLAK AĞA, YALI, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 9490172

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AŞIK VEYSEL1, IHLAMUR YOLU sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9490280

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 13/01/2022 00:00:00 - 13/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490195

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490190

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9512316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 13/01/2022 03:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490202

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2198., 2199., 2200., 2228., 2229., 2230., 2231., 2232., 2233., MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 13/01/2022 04:00:00 - 13/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490196

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 13/01/2022 04:00:00 - 13/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9452316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 686. sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490203

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9562693

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, MOLLA, SÖNMEZ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CEM SULTAN, CEYLAN, CİVELEK, MEHTAP, MERCAN, MIZRAK, ORTAÇ, SOĞANLI, SULTAN, ÇİMEN sk bölgelerinde 13/01/2022 02:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625361

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BİLGE sk bölgelerinde 13/01/2022 09:30:00 - 13/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625447

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ELVAN 1, KENANBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 9654328

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah BEYAZ ZAMBAK, KARTOPU, MOR SÜMBÜL sk / YEŞİLKÖY mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 13/01/2022 12:00:00 - 13/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-13 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9625424

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah FATİH, GÜMÜŞYOLU sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, EREĞLİ sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 9412719

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, PORTAKAL YOKUŞU, REŞATAĞA sk bölgelerinde 13/01/2022 13:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 9586296

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AYBORA, BARAJ, EGEMEN, GÜLSÜM, GÜRKAN, HALİT, HASAN TAHSİN, HIZIR, KARACAOĞLAN, KORUKENT, MERAL, MIZRAK, MUHSİN, NENE HATUN, ONAY, ROTA, SADIK, İNANÇ, İREM sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9484316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 1., 3., GÜZİDE, HÜRRİYET, İHLAS sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9206704

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah HASKÖY CAMİİ sk / KADIMEHMET EFENDİ mah BAHRİYE HASTANESİ ARKA, EMİN ÇEŞMESİ, MESCİT, PİYADE, İBADULLAH sk / KEÇECİ PİRİ mah AKIN, AYNALI KAVAK, AZİZ, AZİZ ÇIKMAZI, BACTAR, DURU, FISTIKÇI, GAZİ, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HARAP ÇEŞME, HARAP ÇEŞME ARALIĞI, HASKÖY, HASKÖY CAMİİ, HASKÖY FIRINI, KARAİM ÇIKMAZI, KULÜBE, KÖMÜRCÜ ABDİ, KİTABİ, MAHLÜL, MERHAMET, MEZARLIK ÜSTÜ, MEŞVERET, MUSLUKLU ÇEŞME, MÜVERRİH ALİ, MİNE ÇİÇEĞİ, ODUNCU, OKMEYDANI, PARÇACI, SÜRÜCÜLER, TAŞKESEN, TOYGAR, ÇAKIRGÖZ, ÇAMLICA, ÇEKİRDEKÇİ, ÇÖP ÜSTÜ, ÖMÜR, ÜNRE, ŞEVKİYE sk / KULAKSIZ mah DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, DUT DİBİ ARALIĞI, EMİN ÇEŞMESİ, EMİN ÇEŞMESİ ARALIĞI, KASIMPAŞA KABRİSTANI, NALINCI BAYIRI, NİSA MEKTEBİ, OKÇU YÜCEL, SEYİD ALİ MESCİDİ, YENİ DERE, ZİNDAN ARKASI, İBADULLAH, İBADULLAH CAMİİ sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP sk / PİRİPAŞA mah BACTAR, BEYAZ PAPATYA, GÜL ARALIĞI, HASKÖY, KALAFATÇI HAMAM, KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, KIRMIZI MİNARE, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, MEŞVERET, SÜRÜCÜLER, TAŞKESEN, TENEKECİ, UĞUR ULUNÇ, VİRAN, VİRAN ARALIĞI, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAM AĞACI, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI, ÜTÜCÜ FERHAT, ŞEVKİYE sk / PİYALEPAŞA mah MEKTEP sk bölgelerinde 13/01/2022 00:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 9493322

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah D-100 KARAYOLU sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9586189

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah BAĞ, BEYLER, HACI OSMAN, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA sk bölgelerinde 13/01/2022 09:30:00 - 13/01/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9485320

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ESENYEL ÇIKMAZI, ESRA, ETHEM TATLI, KAZIM SAVAŞ, SEYFİ DEMİRSOY sk bölgelerinde 13/01/2022 09:30:00 - 13/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9489451

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DİNÇER sk bölgelerinde 13/01/2022 09:30:00 - 13/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 9625431

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1117., 1118., 1119., 1120. sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 9489570

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk bölgelerinde 13/01/2022 00:00:00 - 13/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9489598

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1668., 1669., 1670., 1671., 1672., 1673. sk bölgelerinde 13/01/2022 02:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9116073

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1163., 1172., 1182., 1183., 1184., 1185., 1186., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1203., 1207., 1208., 1209., 1210., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9206893

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-204, G-42, G-44, G-48, G-49, G-57 sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625364

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9626316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342., 1530., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1556. sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 9302697

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET, GÜLÇATI sk bölgelerinde 13/01/2022 00:05:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9494316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., DEREBOYU 1, KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 13/01/2022 01:00:00 - 13/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625333

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHARİYE YOLU, CAMİİ KEBİR, ESKİ MAHKEME, EYÜP HAMAMI, EYÜP İSKELE, FAHRİ KORUTÜRK, HASAN HÜSNÜPAŞA, OYUNCAKÇILAR ÇIKMAZI, SULTAN MEHMET REŞAT ÇIKMAZI, SULTAN REŞAT sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, FAHRİ KORUTÜRK, HALİTPAŞA, KALENDER HANE , LOKMACI İBRAHİM, RUZNAMECİ, TÜLBENTÇİ MUHİTTİN sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9493329

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 13/01/2022 09:30:00 - 13/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 9115385

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAB-I ALİ, BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, CAĞALOĞLU HAMAMI, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, HOCA RÜSTEM, HOCA RÜSTEM MEKTEBİ, HİMAYE-İ ETFAL, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, NUR-U OSMANİYE, TAŞSAVAKLAR, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, ÇATALÇEŞME sk / MOLLA FENARİ mah BAB-I ALİ, TÜRBEDAR sk bölgelerinde 13/01/2022 00:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9302694

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 13/01/2022 00:05:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9464316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 13/01/2022 09:30:00 - 13/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 9562660

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah AŞIKLAR ÇIKMAZI, CAM, GAZİ, ORHAN, POSTA, SALCI, YAVUZ, ÇELİK, ÇELİKTÜRK, ÇEVİK, ŞAİR sk / HAZNEDAR mah ARAS, ARDA, BURCU, BİROL, KINALI, LATİF, MERİÇ, OSMANPAŞA, POSTA, RÜZGARLI, SEYHAN, ŞEVKETDAĞ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah MERCAN, MURAT, MUSTAFA, ÇİFTÇİ, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 13/01/2022 00:00:00 - 13/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9562713

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BURÇAK, CEYLAN, KAYA 3, KOÇ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CANAN, CEYLAN, CİVELEK, HÜSEYİN TONYALI, SOĞANLI sk bölgelerinde 13/01/2022 02:00:00 - 13/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625331

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., BERRAK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BERRAK, KAMER, KARDEŞLER, KELEBEK, KUTSAL sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah 589, BİRSEL, KARDEŞLER, VARDAR sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 9302913

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AŞKIM, BEHZAT BUDAK, GÖKTAŞ, KAZIM, NEHİR, PETUNYA, YAPRAK sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9499316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah OSMANPAŞA, ZARİF, ÇINAR sk bölgelerinde 13/01/2022 12:00:00 - 13/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490166

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 13/01/2022 14:00:00 - 13/01/2022 19:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 9487468

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 1.GÜNER sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9487467

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah YEŞİLOVA YAN YOLU sk / YEŞİLOVA mah 1.SİTE, 1.TİMURLENK, 1.ZEYNEP, 1012., 2.NEŞE, 2.SÜLÜN, 2.ÇAKIR, 3.FATİH, 3.ZÜMRÜT, 4.BARBAROS, 5.ORTA, 7.LALE, CİDDİ, GAZİ OSMAN PAŞA, YAVUZ SELİM, YENİ CAMİ, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZUHAL, ŞIK sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9487466

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -GÜLTEPE mah sk bölgelerinde 13/01/2022 00:01:00 - 13/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9487469

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk bölgelerinde 13/01/2022 16:00:00 - 13/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 9412816

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, BAHÇE, BENEK, BOR, BORA ÇIKMAZI, BOZDOĞAN ÇIKMAZI, BİLDİK, BİLGİ, BİRGÜL, CENNET ÇIKMAZI, DESTE, DUMLUPINAR, EBRU, EVREN PAŞA, FERHAT, GÜLÜM, KARACA, KISMET, LABADA, LAKERDA, MALTA, MERAM, MERKEZ CAMİİ, MERİH, MİDİLLİ ÇIKMAZI, NARLI, OLTU , OSMANLI, OVA ÇIKMAZI, PLATİN, RODOS, SEÇKİN ÇIKMAZI, TEPE, YÜCEL, ÖZEL, ÖZGE, ÖZGÜN, ŞAN, ŞEFFAF ÇIKMAZI, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586217

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ATADAN sk bölgelerinde 13/01/2022 11:00:00 - 13/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 9625382

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKALIN, ARDAHAN, AYRILIK, BAĞDAT, BAĞIŞ, BEYAZLALE, BÜLENT, DEMİRBİLEK, DENİZLİ, DUYAR, ERKUT, ERTUĞRULGAZİ, EVVEL, FERİT, GECE, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KARAKİTAP, KATMAN, KAYALIK, KAZANCI, KILIÇLI, KOBAL, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MEMDUHOĞLU, MODEL, MÜZEYYEN, NİMETULLAH, PEKGÖZ, RAHMİ, RUMUZ, SARAYCI, SARPLIK, SEBA, SUSURLUK, SÜMEYRA, SÜZEN, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TURGAY, TÜFEKÇİ, YAKINDOĞU, YALIKÖY, ÇANAKKALE, ÇİÇEKLİ, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜÇPINAR, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEKERPARE, ŞİLE, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9513676

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR, KERAMET, MÜNİFPAŞA sk / YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, AKÖREN, BAYRAK, ERKİN BALABAN, MUSTAFA KEMAL, MÜNİFPAŞA, SANCAK, TAŞLAR sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9303112

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 13/01/2022 09:00:00 - 13/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 9586147

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2470., 2471., 2472., 2474., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2518., ATATÜRK, T, U sk / UĞUR MUMCU mah 2340. sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9475316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2042., 2239. sk / UĞUR MUMCU mah 2237., 2238., 2239., 2256., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., G, H sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9465316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1407., 1614., 1615., 1616., 1617., 1618., 1619., 1619/1., 1619/2., 1620., 1620/1., 1621., 1621/1., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ sk bölgelerinde 13/01/2022 10:00:00 - 13/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 9625763

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 1, MODABAĞ 10, MODABAĞ 8, MODABAĞ 9 sk bölgelerinde 13/01/2022 15:00:00 - 13/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

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