BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 14 Ocak 2022 Küçükçekmece, Esenyurt, Bahçelievler'de elektrik kesintisi saat kaça kadar sürecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 14 OCAK CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 9625451

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah EBRULİ, KISMET, MİLLİ EGEMENLİK, SARI ZEYBEK sk / YUNUS EMRE mah ELİAÇIK sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 9697317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. UĞUR HANCI, ŞEHİT KOM. ÇVŞ. MURAT ALTINTAŞ sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9697325

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah DENİZKÖŞKLER, FATİH, MARMARA sk bölgelerinde 14/01/2022 13:00:00 - 14/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9507316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 129., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9508330

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9506317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1719., 1720., 1722., 1723., 1726., 1727., 1730., 1732., 1733., 1734., 1735., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1760., 1761., 1765., 1766., 1767., 1778., 1819., 1821., 1823., PAZAR sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9687316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah HACI BOSTAN sk bölgelerinde 14/01/2022 11:00:00 - 14/01/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9586312

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, BAĞCILAR 1.ARA, BAĞCILAR 2. ARA sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah BAĞCILAR, CAN, CANAN, CEM SULTAN, CENGAVER, CENGİZ, CEYLAN, CONKER, COŞKULU, CUMHUR, CİVANMERT, CİVELEK, MEHTAP, ORTAÇ, ÇAĞATAY, ÇİÇEKÇİ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 14/01/2022 00:00:00 - 14/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9507322

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1206., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1213., 1215., HOCA AHMET YESEVİ, MERKEZ sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9685316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATMACA, AY, BEYZADE, BÜLBÜL, DOĞAN, DUMLU, FERAHLAR, FÜZE, FÜZE ÇIKMAZI, GÜHER, KARAKARTAL, KEKLİK, KULA, KUMRU, MESUT, MESUT ÇIKMAZI, MUDANYA, MİMAR SİNAN, SEFA, SEZGİN, ULUGAZİ, URBAN, YILDIZ 2, ÇELİK HANÇER, ÖZLEM 1, ŞAHİN sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-01-14 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-14 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9412732

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, CEYHAN sk bölgelerinde 14/01/2022 12:00:00 - 14/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412734

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 53., ORDU, ÇUKUROVA sk bölgelerinde 14/01/2022 14:00:00 - 14/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 9412720

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah GÜNDOĞDU, IRMAK, KİRAZ, MEŞE, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 9606316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -ADNAN KAHVECİ mah sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9607317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAVADAR, KIBRISLI MEHMET PAŞA, OĞUZHAN, YEŞİLYURT sk / SAHİL mah KAPTAN-I DERYA sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586305

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 14/01/2022 22:00:00 - 15/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9206712

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah KASIMPAŞA SALHANESİ, MUTFAK KAPISI, TABAKHANE YOKUŞU, TAŞKIZAK TERSANESİ sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, BAHRİYE HASTANESİ YOKUŞU, DONANMA, HASKÖY ARALIĞI, HASTANE ARKASI ARALIĞI, KASIMPATI, MELEK, MUTFAK KAPISI, PAŞA ÇEŞMESİ, PAŞA ÇEŞMESİ YOKUŞU, SERİN, TOPRAK YOKUŞU, YELPAZE, YELPAZE ARALIĞI sk / KULAKSIZ mah DONANMA, EMİN ÇEŞMESİ, SEFERİKOZ, ZİNDAN ARKASI sk bölgelerinde 14/01/2022 00:00:00 - 14/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302711

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah CEYLAN, GÜL, HİLAL, MEZARLIK ARKASI, YAY, YAY GEÇİDİ sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 9675316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ŞENSOY sk / MİMAROBA mah AKDUMAN, AKDİL, CEREM, D-100 KARAYOLU, DOSTELİ, EMEKTAR, MUSTAFA KEMAL, SİNAN, YAŞAMAK, ZÜMRÜT 2, ÇARMIKLI, ÜLGE, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL sk / SİNANOBA mah ERTEKİN sk bölgelerinde 14/01/2022 01:03:00 - 14/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9655327

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah BANU, KARANFİL, LİSE, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9489466

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah BEYPINARLAR, GÜLHAYAT sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9485321

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ESENYEL ÇIKMAZI, ESRA, ETHEM TATLI, KAZIM SAVAŞ, SEYFİ DEMİRSOY sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 9206754

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 499., 500., 504. sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 9489763

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1342., 1523., 1530., 1543., 1547., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1562., 1564., 1618. sk bölgelerinde 14/01/2022 00:00:00 - 14/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9489792

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 14/01/2022 02:00:00 - 14/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586138

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490174

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1842., 1845., 1851., 1852., 1853., 2052. sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 9302709

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ANIL, BAYRAMOĞLU, DEVRAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZTÜRK, ŞEKER AHMET PAŞA sk bölgelerinde 14/01/2022 00:05:00 - 14/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302703

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah CENGİZ TOPEL sk / EMNiYETTEPE mah 1.FİDAN, 1.NEYZEN, ALPARSLAN, AVCI, BAKARA MERDİVENİ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DOĞAN, DÜZGÜN, GEMİCİ, KAHVECİ, KAMELYALI, KEVSER, KİTAPÇI, MEHMET AKİF ERSOY, MIZRAK, OK, SAMANYOLU, SARI ÇEŞME, YELKENCİ, ZENCEFİL sk / GÜZELTEPE mah 1.AVCI ÇIKMAZI, 2.ESEN, ATALAY, AVCI, BARIŞ, DAR, KALE, MEHMET AKİF ERSOY, METİN, ORBAY, PALMİYE AĞACI ÇIKMAZI, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, YENAL, YENİ, YENİ DUVAR, ZORLU YOKUŞU, ÇETİN, ÜÇEVLER ÜSTÜ sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1623. sk bölgelerinde 14/01/2022 00:05:00 - 14/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9701332

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BAHÇEKÖY, ÇATAL ÇİFTLİK sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 9115387

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, SEZAİ HASAN, YAYLA, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALYANAK, BOSTANİÇİ, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, MECİTBEY, MİSMARCI 1., UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAYLA, YAYLAK, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI, DEĞİRMEN ÇIKMAZI, DİBEKÇİ ALİ, ELİF LAMET, ESKİ VEZİR, KAYGULU BABA, KAŞIKÇI MEKTEBİ, KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI, KERESTECİ VELİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MAZHAR EFENDİ, MEVLANAKAPI, MEVLANAKAPI 1. ÇIKMAZI, MEVLANAKAPI 2. ÇIKMAZI, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI, MİMAR KASIM 2. ÇIKMAZI, SARAY BOSTANI, YAYLA, YAYLAK, ŞEYH CELAL sk bölgelerinde 14/01/2022 00:00:00 - 14/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9450316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9658513

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9479316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 156. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625467

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2423. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 14. sk / İSMETPAŞA mah 134., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 92., 95., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 9586315

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah KUTSAL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BALABAN, BUDAKLI, BUTAN, EMEKLİ, HUZUR, KANATLI, KARTAL, KUTSAL, LALE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, OKTAY, OTAĞ, SEBLA, TEZCAN, YASAL, ŞEHİT PİYADE ER HASAN SORMA, ŞENLER, ŞEREFLİ, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 14/01/2022 02:00:00 - 14/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658690

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MESLEK sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9625327

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ÇELİKTÜRK, ÇİZMECİ sk / GÜVEN mah MENDERES, OKUL, ÇALIŞLAR, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ, MENDERES, TEVFİK FİKRET, İLKYUVA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 14/01/2022 13:00:00 - 14/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8880164

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, NİŞANE, ÇAĞLAR sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR, ÇAĞLAR sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8880177

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KUMLU, KÖSEDAĞ, NİŞANE, YADİGAR sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8894335

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, HARPUT, NİŞANE, PINAR sk / TALATPAŞA mah AYGÜL, DÜNÜR, EMİRGAZİ, SARITAŞ sk bölgelerinde 14/01/2022 09:30:00 - 14/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9490167

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA, CENDERE, SELAMET, İSMETPAŞA, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk / ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BOSTAN, BİROL, LATİF sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 9487470

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.BİLGE, 1002., 1003., 1004., 4.BARBAROS, ŞEHİT ZAFER KIZILTAŞ sk / YEŞİLOVA mah 1.GÜNER, 1012., 2.DEMİR, 2.ER, 2.ÇAKIR, 2602., 2603., 2606., 3.OĞUZHAN, 4.BARBAROS, CİDDİ, DUMLUPINAR, HAVADAR, KEHRİBAR, MADEN, TANSEL, TUNCA, YENİ CAMİ, ÖĞRETMENLER, ÜNVER sk bölgelerinde 14/01/2022 00:01:00 - 14/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9413114

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 603., BEYAZIT, HÜRRİYET sk / GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 1.SEVİM, 3.BAHAR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, DELİKANLI, ERDOĞAN, GİRNE, HACIOĞLU, HATAY, REYHAN, SEZEN, SEZGİN, ÖZEL YOL, İLKNUR, ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ sk / YENİ MAHALLE mah ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk / YEŞİLOVA mah 1.FIRAT, 2.AŞIK VEYSEL, 2602., 3.GAZİ, DELİ ORMAN, FEVZİ ÇAKMAK, HAVADAR, KOCATEPE, REYHAN, SAKARYA, YÜKSEL, ÇUKUR, ÖZKAN sk bölgelerinde 14/01/2022 00:01:00 - 14/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9413146

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / GÜLTEPE mah REYHAN sk bölgelerinde 14/01/2022 00:01:00 - 14/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9413274

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ŞEHİT ALBAY RIDVAN ÖZDEN sk / MEHMET AKİF mah 1.AKARSU, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.KILAVUZ, 1.SERHAT, 2.AKARSU, 2.UĞUR, ARİF HİKMET, EMRE, KEMALPAŞA, NİFER sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658540

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KESKİN, KISA, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9672316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.ORHAN GAZİ, HÜRRİYET, MİMAR SİNAN sk / YENİ MAHALLE mah 1.SEL, 1.ÇAĞLAYAN, 4.PINAR, 5.ENGİN, KÜME, MİMAR SİNAN, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9689317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1211., 1231., BİLLUR, DAĞLI ÇIKMAZI, KAPTAN, KAYISILIK, KILAVUZ, KÖYÜSTÜ, YEŞİLYURT, ÖZGÜN sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 9508316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 14/01/2022 01:00:00 - 14/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9302832

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BİLGE, GELİNCİKLER, KAYA OCAĞI, MEYAN ÇIKMAZI, YETKİN, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 9658572

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9329318

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KISMET, LİMON, UĞUR 1, ŞEHİT AHMET sk / MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, HAFIZ ATA, HAFIZ ATA ARALIĞI, HARK, KISMET, LATİ LOKUM, TOPUZ, ÇAĞLAR, ŞEHİT AHMET sk bölgelerinde 14/01/2022 09:00:00 - 14/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9303129

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 14/01/2022 10:00:00 - 14/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ ilçesinde 2022-01-14 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2022-01-14 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.