İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte, BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 15 Kasım 2021 | Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy elektrik kesintisi 15 Kasım 2021

BEDAŞ 15 KASIM PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8009634

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, DENİZ YILDIZI, ERKUT, FAZIL, NESRİN, ORUÇ, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN sk / İMRAHOR mah ALKIŞ, ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8009637

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, DENİZ YILDIZI, ERKUT, FAZIL, NESRİN, ORUÇ, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN sk / İMRAHOR mah ALKIŞ, ULUBATLI HASAN sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8036396

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah KAİNAT, MİZAÇ, ZİRAAT sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8020321

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALAADDİN, ARİF, AVNİYE, AYDİLEK, BAL, BAYRAK, CEBECİ, CEMRE, CERRAH, DANİŞMENT, ERÇELİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FELAH, GÜNPINAR, GÜRSOY, HARDAL, HİKMET, KARADERE, KARLIBAYIR, KENAN, KORE, KOVAN, PERTEV, RIZA BEY, SADIK, SEMA, SEĞMEN, SIHHAT, TANPINAR, TANYELİ, TOPKAPI, TİTİZ, UYGAR, ÇOBAN ÇEŞME, ÖZAYDIN, ÖZERDEM, ÜNSİYET, İŞTİRAK, ŞENDOĞAN sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7967499

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah NAZIR, TEL sk / MERKEZ mah BERAT, DENİZKÖŞKLER, ÇAYIR sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8009690

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, ÇETİN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/11/2021 10:00:00 - 15/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8019686 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 15/11/2021 00:00:00 - 15/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8019682

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1265., 1266., 1268., 1269., 1277., 1279., 1286., 1325., 1326., 1327., 1328., 1330., 1340., 1341., 1347., 1349., ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HALKALI sk bölgelerinde 15/11/2021 00:00:00 - 15/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8020322 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 724., 729., 730., 731., 732. sk bölgelerinde 15/11/2021 10:00:00 - 15/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8003369

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 15/11/2021 11:30:00 - 15/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8004334 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 15/11/2021 11:30:00 - 15/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8009632

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 15/11/2021 14:00:00 - 15/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8018372

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARBAROS 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KAYALAR, KIRIM, MEHTAP 1, NEVAL, NİGAR, PAKTAŞ, PERVİN, YAY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8018367

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZAFER mah BAHARGÜLLÜ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 15/11/2021 09:00:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8026480 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KARİKATÜRİST RAMİS, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:30:00 - 15/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8004333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 15/11/2021 10:00:00 - 15/11/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8036422

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FAZIL PAŞA, SPORCU, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:10:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8036438

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İHSAN KALMAZ sk bölgelerinde 15/11/2021 09:10:00 - 15/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8026638 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALEMDARLAR, AVCI, BUHAR, FİLİZ, GÜLBEŞEKER, HULUSİ DEMİRELLİ, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, PARK ÖNÜ, RIFKI IŞIK, SAMİ AYANOĞLU, SARAÇOĞLU, ÇİÇEKDAĞLI, ŞANLI ASKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 15/11/2021 10:00:00 - 15/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

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