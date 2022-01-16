BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 16 Ocak 2022 Tatil gününde hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
BEDAŞ İstanbul Avrupa Yakasında 16 Ocak 2022 Pazar günü yaşanacak elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.
İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...
BEDAŞ 16 OCAK PAZAR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
ARNAVUTKÖY ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
AVCILAR
AVCILAR ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
BAĞCILAR
NO: 9702872
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2458., 2459., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9702855
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9509319
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9586152
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., 333., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9510320
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9586169
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ATLAS sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 9702871
ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk // GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9612318
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
BAKIRKÖY ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
BAŞAKŞEHİR
BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
BAYRAMPAŞA
NO: 9658702
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 16/01/2022 00:01:00 - 16/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9742316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 16/01/2022 10:00:00 - 16/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9412742
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK sk bölgelerinde 16/01/2022 10:00:00 - 16/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
BEŞİKTAŞ ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 9702746
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk // ESENYURT ilce -FATİH mah sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
BEYOĞLU ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 9702764
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ALKIM, BADEM 1, BILDIRCIN 1, BÖĞÜRTLEN, BÜLBÜL 3, DAĞÇİÇEĞİ, DİLFEZA, GONCA 1, GÖKÇEÇİÇEK, GÜNDOĞUMU, GÜRGEN 2, GÜVERCİN 1, HURMA, KAKTÜS 1, KARTOPU 1, KASIMPATI 1, KAYIN 1, KIRLANGIÇ 1, KOZA, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇAMLICA, KİRAZ 1, LAVANTA 1, LİLYUM, MENEKŞE 5, MİNE 1, NİLÜFER 1, ORTANCA 1, PELİN 1, SARMAŞIK 1, SERVİ, SÜMBÜL 3, TUNABOYU, VİŞNEBAHÇESİ, YEDİTEPE, YOSUN 1, ZAKKUM 2, ZAMBAK 1, ÇAM 1, ÇAMLICA 2, ÇİTLENBİK 1, ÇİĞDEM 1, ÜZÜM 1 sk / KARAAĞAÇ mah BATU, HADIMKÖY-İSTANBUL, YİĞİTTÜRK, ÇALIŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 1567., 1571., 1573., 1579., 1584., 3001., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3026., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 3076., 319., AKÇABURGAZ, ALKOP, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3121., 3143. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk bölgelerinde 16/01/2022 02:00:00 - 16/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9702765
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9702737
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ÇAMLICA 2 sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 9412759
İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9485330
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah İNCEĞİZ sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
ESENLER ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
ESENYURT
NO: 9482316
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3095. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9702461
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 896., 910. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9702736
İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk / SANAYİ mah sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9236380
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 16/01/2022 10:00:00 - 16/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
EYÜPSULTAN ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
FATİH
FATİH ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 9658726
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 9738316
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, SAVAŞ, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
KAĞITHANE ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
KÜÇÜKÇEKMECE
KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
SARIYER
SARIYER ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
SİLİVRİ
SİLİVRİ ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
ŞİŞLİ
ŞİŞLİ ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
SULTANGAZİ
SULTANGAZİ ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
ZEYTİNBURNU
NO: 9658705
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 16/01/2022 04:00:00 - 16/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 9658715
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 16/01/2022 04:00:00 - 16/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.