BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 16 Ocak 2022 Tatil gününde hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 16 OCAK PAZAR ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR

AVCILAR ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAĞCILAR

NO: 9702872

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2458., 2459., 2460., 2461., 2462., 2463., 2464., 2465., 2466., 2467., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702855

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9509319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420., 2426. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586152

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., 333., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9510320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2413., 2414., 2416. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9586169

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah ATLAS sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9702871

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk // GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 16/01/2022 00:00:00 - 16/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9612318

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 9658702

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, MALTEPE sk bölgelerinde 16/01/2022 00:01:00 - 16/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9742316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 16/01/2022 10:00:00 - 16/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9412742

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK sk bölgelerinde 16/01/2022 10:00:00 - 16/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 9702746

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk // ESENYURT ilce -FATİH mah sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 9702764

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ALKIM, BADEM 1, BILDIRCIN 1, BÖĞÜRTLEN, BÜLBÜL 3, DAĞÇİÇEĞİ, DİLFEZA, GONCA 1, GÖKÇEÇİÇEK, GÜNDOĞUMU, GÜRGEN 2, GÜVERCİN 1, HURMA, KAKTÜS 1, KARTOPU 1, KASIMPATI 1, KAYIN 1, KIRLANGIÇ 1, KOZA, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇAMLICA, KİRAZ 1, LAVANTA 1, LİLYUM, MENEKŞE 5, MİNE 1, NİLÜFER 1, ORTANCA 1, PELİN 1, SARMAŞIK 1, SERVİ, SÜMBÜL 3, TUNABOYU, VİŞNEBAHÇESİ, YEDİTEPE, YOSUN 1, ZAKKUM 2, ZAMBAK 1, ÇAM 1, ÇAMLICA 2, ÇİTLENBİK 1, ÇİĞDEM 1, ÜZÜM 1 sk / KARAAĞAÇ mah BATU, HADIMKÖY-İSTANBUL, YİĞİTTÜRK, ÇALIŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1563., 1567., 1571., 1573., 1579., 1584., 3001., 3002., 3003., 3004., 3006., 3008., 3010., 3026., 3056., 3058., 3062., 3064., 3066., 3068., 3070., 3076., 319., AKÇABURGAZ, ALKOP, HADIMKÖY YOLU, HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 2647., 3121., 3143. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1581. sk bölgelerinde 16/01/2022 02:00:00 - 16/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702765

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702737

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah ÇAMLICA 2 sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9412759

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9485330

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah İNCEĞİZ sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 9482316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3095. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702461

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 894., 896., 910. sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702736

İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk / SANAYİ mah sk bölgelerinde 16/01/2022 09:30:00 - 16/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9236380

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 16/01/2022 10:00:00 - 16/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH

FATİH ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9658726

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 9738316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah COŞKUN, SAVAŞ, ZEKİ, ÇAM, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 16/01/2022 09:00:00 - 16/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

KAĞITHANE ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SARIYER

SARIYER ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SİLİVRİ

SİLİVRİ ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ ilçesinde 2022-01-16 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ZEYTİNBURNU

NO: 9658705

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 16/01/2022 04:00:00 - 16/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658715

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 16/01/2022 04:00:00 - 16/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.