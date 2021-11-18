BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 18 Kasım 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 18 KASIM PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8029322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk / HARAÇÇI mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KANDİLLİ sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8047325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1127., 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., 1729., 1735., AKALIN, AKAR, ALPAY, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FUNDA, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, SATİN, TOMURCUK, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, YİĞİTALP, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 2842., 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, CENNETKUŞU, DEĞERMİHİÇ, ESTERGON, FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, HÜRMET, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KOŞAR ÇIKMAZI, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, PARILTI ÇIKMAZI, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, TÜRKBÜKÜ, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, ZEYTİNLİBAHÇE, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

bi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8059391

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8059434

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, DİNÇ, G-19, G-20, G-21, G-22, G-23, G-24, G-448, GALATA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 336., 337., 383., 395., 397., 448., MANDIRA sk / İNÖNÜ mah MANDIRA sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8057324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah BAŞARAN, DİK, GÜMÜŞPALA, SARP, SEYİSOĞLU, ŞULE sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8057322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞDAŞ, GÖKKUŞAĞI, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 18/11/2021 09:30:00 - 18/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8057323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AKVERDİ, ARALIK, AŞIK VEYSEL, HİLMİ ÜNAL, PARK sk / YEŞİLKENT mah G-222 sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8056460

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8020325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., 691., BAĞCILAR sk / YAVUZ SELİM mah 1016. sk / YENİGÜN mah BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026699

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 18/11/2021 14:00:00 - 18/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8020327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 670., BAĞCILAR sk bölgelerinde 18/11/2021 14:00:00 - 18/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8056466

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, GÜL 2, GÜNER, KEREM, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, ÇİÇEK 1, İMREN, ŞAHİN 2, ŞAHİN ÇIKMAZI sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ESRA sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8037350

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8053327

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, MAHMUTBEY, MARMARA, OSMANLI, TİMURLENK, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-11-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8055344

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8021316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AHMET YESEVİ, AKKİRAZ, BODUR, KARADENİZ, KARAYEL, MİSAL, NARLI, NAZAR, YENİYOL, İPEKYOLU, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8053345

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 19., 9. sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8053348

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR sk / TERAZİDERE mah AKPINAR, ASUDE, FİLİZ, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8053349

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah FEVZİ PAŞA, GAZİ OSMAN PAŞA, GÜN IŞIĞI, KUTLU sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058365

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk bölgelerinde 18/11/2021 11:00:00 - 18/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8058371

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BURÇ, MAGOSA, ÖZER, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 18/11/2021 12:00:00 - 18/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7968384

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah CANİK, ELİF, GÜVEN, TAÇ, ÇINAR, ÖREN sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8009708

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah İBNİ SİNA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN KAHVECİ sk / BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 2261., 2262., 2263., 2288., 2289., 2293., 2295., 2297., 2299., 2300., 2302., 2304., 2316., 2318., ADNAN KAHVECİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / GÖKEVLER mah 2251., 2309., 2312., 529., ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah ADNAN KAHVECİ sk / PİRİ REİS mah 2268., 2269., 2270., 2279., 2280., 2305., 2328. sk bölgelerinde 18/11/2021 02:00:00 - 18/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026374

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah HASAN TAHSİN, SESSİZ sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2021-11-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8043441

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, BABADAĞ, BAKLA, BELGİN, DOST, DURU 1, FEVZİ ÇAKMAK 2, GAYE 1, GÜLİSTAN, MADEN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, SEÇKİNLER, TÜLİN, YAKUT, YAPRAK 2, YAYLI, YELİZ 2, YEŞİM 1, YUNUS 1, ZÜMRÜT 5, ÇAKIR, ÖNDER, ÖZTÜRK 1, ŞÖLEN 1 sk / GÜZELCE mah AYDINLAR, CESUR 1, DESTAN, ESİN 2, FEVZİ ÇAKMAK 2, MASAL, METİN, PTT, ROMAN, TÜRKÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 18/11/2021 01:00:00 - 18/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8016376

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAŞKENT, BOLCAN, GEDİZ, GÜLİN, KARADERE, TEZCAN, VEFA sk / CUMHURİYET mah ARAS, AŞİYAN, BEY, BEYAZGÜL 1, CEZMİ, D-100 KARAYOLU, ERGENE, ERKAL, EVREN, GAMZE, GEZİNTİ, GÖKSU, GÜLÇİN, GÜNGÖR, IŞIK, KADER, KANER, KELEŞOĞLU, LİSE, ORHAN GAZİ 3, SEMA, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, ÇAMLIK 2, ÇORUH, ÇUBUK, ÖZGE, ÖZLEM, ŞAFAK, ŞAHİN 1, ŞİMŞEK sk / PINARTEPE mah CİHANGİR 1, HAZAL 1, KIZILAY, KURŞUN, ORHANGAZİ, OYLUM, TURGUT ÖZAL, YÜCEDAĞ, ZERRİN 1 sk bölgelerinde 18/11/2021 02:00:00 - 18/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7967583

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah E5 KUZEY YANYOL, YALI sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8016370

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AŞİYAN, CEZMİ, EVREN, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, ÇORUH sk / PINARTEPE mah HAZAL 1, ORHANGAZİ, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 18/11/2021 09:30:00 - 18/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 7927248

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah HAVRUZ sk bölgelerinde 18/11/2021 09:30:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-11-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 7985334

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3026., 3027., 3039., 3046., 3048., 3050., 3052., 3054., 3056., 3058., 3135., 3136., 3137., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 2647. sk bölgelerinde 18/11/2021 00:00:00 - 18/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8018322

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312. sk bölgelerinde 18/11/2021 00:30:00 - 18/11/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8010332

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1912., 1917. sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8037000

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1152. sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026373

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., AKDENİZ, DEREÜSTÜ, KARAKOL, NİDA, PIRIL, SEFA, SEHER, SEMA, YOSUN, ÇAĞLAYAN, İZGİ, ŞELALE sk / YEŞİLKENT mah 2011., 2021., 2023. sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8007331

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1343., 1519., 1542. sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8036996

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1140., 1148., 1151., 1152., 1154., 1155., 1157. sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8003387

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BARIŞ MANÇO sk bölgelerinde 18/11/2021 14:00:00 - 18/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8004372

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KIRKPINAR , MESUT , MUTLU , PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MENEKŞELER, MUSTAFA KEMAL, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SAKIZ, SELVİLER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, YASEMİNLER, YILDIZLAR, YONCA, ÇINARLI sk / HABİBLER mah 2718., 2718/2., 2718/3., 2719/1., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk bölgelerinde 18/11/2021 00:05:00 - 18/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026444

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, 1.YASEMİN, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVİN, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgelerinde 18/11/2021 09:30:00 - 18/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8044352

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7967450

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah İSMETİYE sk / SÜLEYMANİYE mah DÖKMECİLER HAMAMI, FETVA YOKUŞU, MİMAR SİNAN, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, SİYAVUŞPAŞA, ŞAMDANCI sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7967451

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk bölgelerinde 18/11/2021 11:00:00 - 18/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7967454

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, MERCAN HANI ÇIKMAZI, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, YAĞLIKÇILAR, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah MERCAN, MÜHÜRDAR EMİNPAŞA, ÖRÜCÜLER KAPISI, ŞEKER AHMETPAŞA sk / TAYA HATUN mah MERCAN CAMİİ ÇIKMAZI, TIĞCILAR, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 18/11/2021 13:00:00 - 18/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8024322

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869., 869/1., 869/4., 872., 873., 875., 876., 876/1., 876/2., 879/2., SEFA, TURGUT REİS, İBRAHİM HAYIRLIOĞLU sk bölgelerinde 18/11/2021 00:05:00 - 18/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8024319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 878., CAHİT ZARİFOĞLU sk bölgelerinde 18/11/2021 00:05:00 - 18/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8004377

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ORDU, YEŞİLAY sk bölgelerinde 18/11/2021 00:05:00 - 18/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8045321

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 18/11/2021 09:30:00 - 18/11/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8036894

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ÇİNÇİNDERE, ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk / SANAYİ mah ÇİNÇİNDERE sk bölgelerinde 18/11/2021 00:00:00 - 18/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026820

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜVENÇ, OZAN, SANCAK, ÖZBORAN, ÖZNUR, İMAR sk bölgelerinde 18/11/2021 03:00:00 - 18/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8054317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, BEDRETTİN, GEÇİT, KATMERCİ, MANOLYA, SARDUNYA, TATLISU, YAYLA, YEŞİLOVA, YEŞİM, ÇİNÇİNDERE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 18/11/2021 12:00:00 - 18/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8026466

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR, BAHADIR, BARUT, BESTEKAR, DUMAN, KOÇ, LALEGÜL, SAKARYA, SEZGİ, SONBAHAR, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 18/11/2021 01:00:00 - 18/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7993385

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk bölgelerinde 18/11/2021 00:01:00 - 18/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7993386

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1.ARDA, 1.TURNA, 3.CAN, 4.DENİZ, GÜLLÜ sk bölgelerinde 18/11/2021 00:01:00 - 18/11/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8004322

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.KAYALI, 1.KÖMÜRCÜ YOLU, 2006., KENAR sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8011323

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 102., 103., 150., 151., 153., 154., 173., 175., 176., 177., 207., ŞEHİT İLHAN YURT sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8029332

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah MİLET sk bölgelerinde 18/11/2021 01:00:00 - 18/11/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8026419

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FATİH ÇANTA mah MİLET sk bölgelerinde 18/11/2021 04:00:00 - 18/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8056355

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN, ESKİ KURFALLI, EĞRİÇİMEN, GÖKUN sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8019983

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, TİREBOLU, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8061331

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7861350

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BAHÇECİK 1, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SEKİBAĞ, SULTAN, TANYOLU, ÇEVRE PAZARI sk bölgelerinde 18/11/2021 00:00:00 - 18/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8009707

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/2., 1393/1., 1395., 1395/1., 1395/2., 1396., 1396/1., 1397., 1397/1., 1397/2., 1398., 1398/1., 1398/2., 1399., 1407., 1407/1., 1407/2., ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 15/11/2021 12:00:00 - 18/11/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8044351

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 18/11/2021 09:00:00 - 18/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8009646

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2034., 2036., 2037., 2038., 2040., 2041., 2042., 2048., A, B sk bölgelerinde 18/11/2021 10:00:00 - 18/11/2021 15:58:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8044355

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1341. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 161. sk / İSMETPAŞA mah 111., 129., 130., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 57., 58., 59., 60., 62., 63., 66., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 18/11/2021 13:00:00 - 18/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8044357

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 18/11/2021 14:00:00 - 18/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-11-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.