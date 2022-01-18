BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 18 Ocak 2022 Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Sarıyer'de hangi kesimlerde kesinti olacak?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 18 OCAK SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR

NO: 9828082

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BABADAĞ, ESKİ İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ESKİ İSTANBUL, ŞAFAK sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 9747896

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747904

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747905

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 9747991

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah FATİH sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEYOĞLU

NO: 9206736

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ATAÇ, DEREİÇİ, ERDEMLİ, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, UMAR ARALIĞI, ZERAFET, İLK DURAK sk / KEÇECİ PİRİ mah BÜLBÜL, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HARAP ÇEŞME, HARAP ÇEŞME ÇIKMAZI, HASKÖY MEKTEBİ, HAZAR, KADRİYE, KEÇECİ PİRİ CAMİ, KEÇECİPİRİ CAMİİ ARALIĞI, KİRACI ODALARI, MERHAMET, MÜVERRİH ALİ, NAMAZGAH ALTI, NAMAZGAH ARALIĞI, OKMEYDANI, SADİKİYE, SUNAY, SÜRÜCÜLER, TAŞKESEN, ÇÖP ÜSTÜ, ŞENLİK, ŞERİTÇİ ARALIĞI sk / PİRİPAŞA mah AHBAP, AKGEYİK, ASLAN, BACTAR, BERABERLİK, BEYAZ PAPATYA, BEZİRGAN, BODUROĞLU, DEREİÇİ, ECDAT, ERGANUH, ESKİCİ, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, GÖKTUĞ ÇIKMAZI, HACI İMAM, HACI ŞABAN CAMİ, HACI ŞABAN MEKTEBİ, HALICIOĞLU YAĞHANESİ, HAMURSUZ, HARMANYERİ, HÖRGÜÇ, KALAFATÇIBAŞI, KALAYCI BAHÇE, KAMİL BEY, KAZAK, KETEN, KEÇE KÜLAH, KUMBARAHANE, LİSE ARKASI, MANOLYA, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ÇIKMAZI, MÜZE, PİRİ PAŞA HAMAMI, SAKIZLI BOSTAN, SALİMBEY, SAİT BEY, SOLAK ÇEŞME, SÜPÜRGECİ, SÜRÜCÜLER, TAHİR ZÜMRE, TAŞKESEN, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TENEKECİ, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, TÜRKELİ, UMUT, UĞUR ULUNÇ, VEZNEDAR, VİRAN, VİRAN ARALIĞI, YAPRAKLI ÇIKMAZI, YENİYOL ÇIKMAZI, YILDIRIM, ÇAKIRKEYF, İLAÇ, İLK DURAK, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞATAFATLI, ŞİRİN BAHÇE sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827987

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 18/01/2022 10:00:00 - 18/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 9903324

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, ATAN, BALIKÇI, DEMİR 2, DİLMEN, ERDEM 2, ERTÜRK, ESİNEL, GÖREN, GÜLTAŞ, HÜNER, KUMSAL, LADİN 1, MEDENİ, MERT, NİL, NİMET, ORHUN, SEVGİ 1, SEVİM 1, SILA, SUSAM, TAN 1, TOROS 1, UÇAR, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, YUNUS, ZAMBAK 4, ÇAĞDAŞ 3, ŞANLI, ŞÜKRAN 1 sk / SİNANOBA mah ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, SEYRAN 2, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 18/01/2022 01:00:00 - 18/01/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 9902344

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-AKALAN mah AKÇAY, AYAZMA ÇEŞME, CAHİD, DEMOKRASİ, DERVİŞ, DİRAYET, FLORYA ÇIKMAZI, FİKİR ÇIKMAZI, FİLYOS ÇIKMAZI, FİRUZE ÇIKMAZI, HARMANÜSTÜ, KARAÇUKUR ÇIKMAZI, MUSTAFA KEMAL, OCAKLAR, YARDIM, YEDİVEREN, ÇIRA, ÖZDENİZ, İSTANBUL, İSTİKLAL sk / KALFA mah AYCİHAN, BAŞAKKÖY, BERK, DAĞYENİCE, EMSAL, EROĞLU, ESENGÜL, GARİPLER ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, HOŞNUT ÇIKMAZI, HOŞSEDA, HİCRAN ÇIKMAZI, HİMMET ÇIKMAZI, HİTİT ÇIKMAZI, HİZMET ÇIKMAZI, MEZARLIK, NESRİN ÇIKMAZI, OSMANLI, RAHMAN, SADEGÜL, TÜRBE, YONCA, ÜZÜM, ŞAMDAN sk bölgelerinde 18/01/2022 09:30:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902343

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk / ÇİFTLİKKÖY mah sk bölgelerinde 18/01/2022 10:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9902337

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, TESTİ ÇIKMAZI, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖVÜNÇ, ÖZNUR, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 18/01/2022 10:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 9870316

İSTANBUL ESENYURT ilce -ZAFER mah ALİDE NAŞİT CADDESİ sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9871316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah HARAMİDERE YOLU sk bölgelerinde 18/01/2022 02:00:00 - 18/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747882

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3021., 3039., 3024., 3043., sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9702472

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1207., 1211., 1212., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827880

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 18/01/2022 10:00:00 - 18/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

FATİH

FATİH ilçesinde 2022-01-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 9827852

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk / PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah 7. DÖNEMEÇ, AYBENİZ, CESUR, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk bölgelerinde 18/01/2022 00:05:00 - 18/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9864316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KÖŞEGEN, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÖZGÜR sk / YENİDOĞAN mah ARMAĞAN, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KARANFİL, KÖŞEGEN, TARLA, ÇAKIR sk / YILDIZTABYA mah AKGÜN, BAYIR, BERCESTE, BEYZA, BUKET, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÇİLEKLİ BAHÇE sk bölgelerinde 18/01/2022 00:05:00 - 18/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115390

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261., 262., 263., 264., 280., 281., 322., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 505., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9748006

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1386/1., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 18/01/2022 09:30:00 - 18/01/2022 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658524

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 11., 3., 5., 6., 7., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk / UĞUR MUMCU mah 2115. sk bölgelerinde 18/01/2022 10:00:00 - 18/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9658522

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 197., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 18/01/2022 10:00:00 - 18/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9748003

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1336., 1337., 1338., 1338/1., 1339., 1340., 1340/1., 1341., 1351., 1352., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1352., OKUL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1342., 1343., 1344., 1351., 1443., GAZİ, OKUL sk bölgelerinde 18/01/2022 11:30:00 - 18/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 9884321

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ALPASLAN, KARDEŞLER, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SOĞANLI, ZÜMRÜT, ÇALIŞIR, ÇELEBİ, İNCİ sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah ABDİ İPEKÇİ, BEYATLI, GÖNÜL, KARDEŞLER, KOCA YUSUF, KUBİLAY, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORTAÇ, PETEK, SAYDAM, SEHER, SELİM, SOĞANLI, YARDIMCI, ŞİNASİ, ŞİRİN sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, CEM, KARINCA, SOĞANLI, YÜKSELEN, İRFAN sk bölgelerinde 18/01/2022 00:00:00 - 18/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9884325

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah BEYATLI, ORHAN, TAŞÇILAR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah BEYATLI, ORHAN, ORTAÇ, TAŞÇILAR, ŞİNASİ sk / MERKEZ mah BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GÖREN, RASİM PAŞA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, ZEYNEP KAMİL, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 18/01/2022 02:00:00 - 18/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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KAĞITHANE

NO: 9828184

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 18/01/2022 01:00:00 - 18/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827779

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAGÖZ, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, GÜNEŞTAŞI, SARITAŞ, SULTANŞAH, YAŞARLI, ÇATALÇEŞME, ŞÖLEN sk bölgelerinde 18/01/2022 09:30:00 - 18/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 9747771

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, HALKALI sk / KEMALPAŞA mah HALKALI sk bölgelerinde 18/01/2022 00:01:00 - 18/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9748052

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 18/01/2022 00:01:00 - 18/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9775316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah HALKALI sk bölgelerinde 18/01/2022 00:01:00 - 18/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 9748056

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATILGAN, BEREKET, DERE OTU, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GAZİLER, KAZIM KARABEKİR, MEKKENUR CAMİ, OKUL , OKUL ALTI, ON KASIM, SADIK ÇIKMAZI, SELİMİYE, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9748058

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9908316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, AMBAR , ARZU ÇIKMAZI, AYCAN ÇIKMAZI, AĞAÇKAKAN, BALCI ÇIKMAZI, BAYRAKTAR, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, BULGUR, ENGİN, EĞİTİM, GÜLSEREN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, HATİP, KARLI ÇIKMAZI, KEMERBURGAZ., KIVILCIM, KIYI, KOMŞU ÇIKMAZI, KOSOVA, LEYLEK ÇIKMAZI, MARANGOZ, NEFER, OZANLAR, PINARBAŞI, PIRILTI, SANCAKTAR, SARI ÇİÇEK, SERGİ, SUNA, TATLIPINAR, TAŞHAN, UZUNOLUK, UĞUR, YAPRAK, YÖRÜK, ÇİSE, ÖZEN, ÜMİT ÇIKMAZI, ŞENLİK, ŞUBAT sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZ ALASI, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, MUTLU., TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9860316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah BESTEKAR, BEZİRGAN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, KARLI ÇIKMAZI, KOMŞU ÇIKMAZI, NEFER, OZANLAR, SANCAKTAR, TAŞHAN, UĞUR, ÜMİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/01/2022 09:30:00 - 18/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 9828013

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ sk bölgelerinde 18/01/2022 01:00:00 - 18/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9874316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ALARA, ALSANCAK, ALTAN, ATANUR, EKREM, ERKAM, FEHMİ, FEYZAN, GİRAY, HAYDAR ALİYEV, ILGAR, ISITAN, LİRİK, SULTANBEY, TAFLAN, TAYYARE, TOYGAR, ULUÇ, YALIKÖY, YEKTA, ŞAFİ, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9873319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ATAÇ, DUYAR, GÜNTEKİN, GÜVENLER, GİRAY, HAKDEMİR, KARADUMAN, KİRİŞHANE, ORTAKLAR, PEKGÖZ, SEZGİ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZDAĞ sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9884324

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ İSMETPAŞA mah EVREN, GELİN, LALE BAHÇE, MATARACI, METE, NAMIK KEMAL, ORAL, PAMUKTEPE, TAŞMERDİVEN, UYANIK, VAHDETTİN, YEMEN, YÖRÜK, ÇOBANYILDIZI, İKBAL, İRİS, İŞCAN, ŞAİR AKİF sk bölgelerinde 18/01/2022 10:00:00 - 18/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9872316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 18/01/2022 01:00:00 - 18/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9747874

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9827966

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, KODAMAN, MATBAACI OSMANBEY sk bölgelerinde 18/01/2022 10:00:00 - 18/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 9115391

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2336., 2345., 2347., N sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9115393

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2859., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 18/01/2022 09:00:00 - 18/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 9922316

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MERKEZEFENDİ mah sk bölgelerinde 18/01/2022 09:30:00 - 18/01/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 9922321

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 18/01/2022 12:30:00 - 18/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.