BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 18 Şubat 2022 Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ilçelerinde kesinti hangi bölgelerde etkili olacak?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 18 ŞUBAT CUMA ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 11290316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11476614

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, KATİP AHMET, TALİMHANE sk bölgelerinde 18/02/2022 13:00:00 - 18/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11443316

İSTANBUL, Bağcılar İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1955, 1953, 1956, 1959,1960,1951,1952 Sokak bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399118

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399117

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 18/02/2022 11:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11558330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ARZU, ERDE, IHLAMUR 1, NACİ KASIM, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 18/02/2022 00:00:00 - 18/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11563317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BOZKIR, PINARLI, SARMAŞIK 2 sk bölgelerinde 18/02/2022 02:00:00 - 18/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 11697407

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11708316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, ORKİDE, SİPAHİOĞLU sk bölgelerinde 18/02/2022 17:00:00 - 18/02/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11458273

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AVNİ AKYOL, DELTA, POSTA, YAMAÇ ÇIKMAZI, İMBAT, ŞELALE sk bölgelerinde 18/02/2022 00:00:00 - 18/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418356

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/02/2022 00:01:00 - 18/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418355

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/02/2022 00:01:00 - 18/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11669316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107., AHMET YESEVİ, AYAZ, BUCAK, CUMHURİYET, ERTEKİN, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FERMAN, GÜL, MALAZGİRT, ODABAŞI, ORHANGAZİ, SEYREK, TEKDAL, TOSUN, YILDIRIM, ŞEN sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11399172

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 63., 64., 65., 66., 67., AVASKÖY YOLU, BELEN, BİLGEHAN, YUNUS sk / YILDIRIM mah BİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KEMAL PAŞA, NAZAR, ŞAİR AKİF, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 18/02/2022 09:30:00 - 18/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 11662316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AYŞESULTAN sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11629993

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ARNAVUTKÖY YOLU, BADE sk / KÜLTÜR mah ARNAVUTKÖY YOLU sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11629959

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, ERGUVAN sk bölgelerinde 18/02/2022 12:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11482332

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk / YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 18/02/2022 00:30:00 - 18/02/2022 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476613

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 120., HAKİMİYET, HÜRRİYET sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 11582836

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah KURTULUŞ DERESİ sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde 2022-02-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ÇATALCA

NO: 11508319

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 18/02/2022 09:30:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476672

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, BEŞ KAVAKLAR, DOKTOR ÇEŞME, DOMUZDERE, FETİH, KÜHEYLAN, MEHMET ŞANLI, OLCAY, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, İBRAHİM KILIÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11602322

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1051., 1052., 1053., 1054., 1056., 1058., 1059., AŞIK VEYSEL, KARATAY sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11483322

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 312., AYASOFYA sk / OSMANGAZİ mah AKREP, AYASOFYA sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11386316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PINAR, 1.ÇELİK, 2.KAYNAK, DEMET, ILGIN, ÇALIŞKAN, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk bölgelerinde 18/02/2022 01:00:00 - 18/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476407

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah AÇELYA, BELEDİYE, MERİÇ sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11299516

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.BURCU, 1.CAMİ, 1.KEKİK, 1.LEYLAK, 1.ÇAKMAK, 2.DENİZ, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, FISTIK, İMAM HASAN sk / MİTHATPAŞA mah 3.PINAR, ABDULHAMİT HAN sk bölgelerinde 18/02/2022 09:30:00 - 18/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 11299397

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, CEVDETPAŞA, EMRULLAH EFENDİ, EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI, HUCCET, HURİ, KÖPRÜLÜZADE, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SIRRIPAŞA, VEZİR sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11473333

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 18/02/2022 00:05:00 - 18/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399177

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 18/02/2022 09:30:00 - 18/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11335489

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11604319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 11629954

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah HORHOR, POSTA sk / GÜVEN mah ERGUVAN sk bölgelerinde 18/02/2022 11:00:00 - 18/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 11583001

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, GÜLYAYLA, KAZANCI, ÇAYELİ sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399201

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ARPACIK, ASMALI, BAŞARI, ELÇİ, ELİF, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KUBİLAY, TURGUT REİS, ZİYAPAŞA, ÖZVER sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582932

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADA, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYÜZ, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, AMAÇ, ANIT, ARİF, ASUMAN, ATILGAN, AYAN, AYARCI, AYDINLIK, AYKUT, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞİYAN, CANSEV, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, KAVİM, MEVLANA, PLEVNE, SARIÇAM, İTİBAR, ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 18/02/2022 15:45:00 - 18/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582923

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BASKIN, BAYRAKTAR, BEDEN, BOSTANCI, BOYRAZ, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BİLGİÇ, BİLLUR, BİRİCİK, EBABİL, KAĞITHANE BARBAROS, MELİK, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, YEŞİL, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 18/02/2022 15:45:00 - 18/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582912

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 18/02/2022 15:45:00 - 18/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 11668323

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah DEVE KUŞU, ŞAHİN sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582846

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah ATMACA, PELİKAN sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11669326

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BARBAROS sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 11582791

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, KARAYEMİŞ, KISMET AĞACI, SAMYELİ, SEDİR, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11629906

ISTANBUL SARIYER ilce -ÇAMLITEPE (DERBENT) mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -ÇAMLITEPE mah sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582793

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah NEHİR, SAHİL ÇAMI, İĞDE sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY İĞDE sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582792

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582794

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, BUDAK, HALK, HİLAL, KADER, KARAGÜL, KEKLİK, MAZI sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583017

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, BAYRAK, MEHTAP, SEFARET, TABYALAR, YAMAN, ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ, ALACA SARMAŞIK, DEFNEDALI ÇIKMAZI, HAZİRAN 1, HAZİRAN 2, KALPAKÇI HASAN, MİNE, TOPARLAK FENER, YENİ FİDAN, ÇIRA, ÇOBAN, ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582789

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah DESTAN ÇIKMAZI, FISTIKLI BAĞ ALTI, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, ÇAM FISTIĞI, ÇAMLAR sk / REŞİTPAŞA mah KIRMIZIÇAM sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582790

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah AHMET CELALETTİN, ASLANBAŞ, POSTA YOLU, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah MAZHAR REŞİTPAŞA, POSTA YOLU, SEZAİBEY, TUNCAY ARTUN, ŞİRİN sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 11605340

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, DORUKLAR, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, ÇEŞMİNAZ sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11685316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BARBAROS, EKİN, HALİM ULUŞAHİN, TANDOĞAN, YAĞMUR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/02/2022 09:00:00 - 18/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11687316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BEYZA ÇIKMAZI, MÜMİN ÇENGEL, ŞAİR BAKİ sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

ŞİŞLİ ilçesinde 2022-02-18 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

SULTANGAZİ

NO: 11582821

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2042., 2239. sk / UĞUR MUMCU mah 2237., 2238., 2239., 2256., 2257., 2258., 2259., 2260., 2261., G, H sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11604316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2083., 2084., B, ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MEVLANA sk bölgelerinde 18/02/2022 10:00:00 - 18/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11604318

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 18/02/2022 13:00:00 - 18/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11604319

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde 18/02/2022 14:00:00 - 18/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 11707337

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 71., 72., 72/4., 84/A, 84/B, 84/C, 84/D, 84/E sk bölgelerinde 18/02/2022 15:00:00 - 18/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630235

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 18/02/2022 20:00:00 - 18/02/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.