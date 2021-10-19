BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 19 Ekim 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 19 EKİM SALI ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7817291

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

AVCILAR ilçesinde 2021-10-19 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., ATIŞALANI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1008., ATIŞALANI, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 19/10/2021 00:01:00 - 19/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818081

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2611. sk // ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GEDİK, GELENDÖRT, GEMİCİ, GENÇ, GENÇLİK, GENÇTÜRK, GEZGİN, GURBET, GÖKBAY, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKSU, GÖKÇAY, GÖL, GÖLCÜK, GÖLET, GÖNEN, GÖNÜL, GÖRAL, GÖRENEK, GÖRGÜ, GÖRSEL, GÖZLEM, GÖZTEPE, GÜDEN, GÜMRÜK, GÜÇLÜ, HAVAALANI, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 19/10/2021 04:00:00 - 19/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817180

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1470., 1471., 1473., 1476., 1501., 1502., 1503., 1504., FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR sk / GÜNEŞLİ mah 1336., 1343. sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7797603

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 7819702

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah RESNELİ, YÜCE TARLA, ÜNALDI sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819705

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, TAŞHAN, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk bölgelerinde 19/10/2021 14:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819700

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BİLGİLİ, ELİF, GÜLÇİÇEĞİ, ŞEBNEM sk / ŞENLİKKÖY mah SELVİ sk bölgelerinde 19/10/2021 18:00:00 - 19/10/2021 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 7809367

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 21., AHMET YESEVİ, ALTUN, DEĞİRMEN, ERTEKİN, GÜL, KARADENİZ, SADABAT sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809378

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809379

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ILGAZ, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS, YÜCELEN sk bölgelerinde 19/10/2021 11:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA ilçesinde 2021-10-19 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7816385

ISTANBUL SARIYER ilce -RUMELİ HİSARI mah sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816423

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah TUĞRUL, YEŞİLÇİMEN sk bölgelerinde 19/10/2021 14:00:00 - 19/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7817159

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 19/10/2021 13:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7484336

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, AŞIKLAR, CAMBAZOĞLU, CUMHURİYET, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, LAMARTİN, TAKSİM, TAKSİM ÇEŞMESİ, TARLABAŞI, TOPÇU, ÇAYLAK, ŞEHİT MUHTAR BEY sk / ŞEHİT MUHTAR mah ANA ÇEŞMESİ, BASMA TULUMBA, DOLAPDERE TAKSİM, FARABİ, FERİDİYE, PELESENK, TAKSİM AKARCASI, TAKSİM FIRINI, TARLABAŞI, TURAN, YOĞURTÇU FAİK, ÇAM DALI, ÇORBACI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 7818948

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AYDIN 4, BUKET, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, GÖNÜL 1, MESİR, UĞUR, YAKUT 2, ÇATALCA YOLU, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 7816391

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADLİYE, ARMAĞAN ÇIKMAZI, ARPALIK, ATATÜRK, BAHTİYAR, BAHÇIVAN, BAYIR, BAĞ, BEYLER, BÜLBÜL, CAMİ, ERKİN BALABAN, ERÇETİN, EĞRİ, HACI OSMAN, HAMAM, HİS, MANİSA, MEKTEP, MÜFTÜ LÜTFÜ DAVRAN ÇIKMAZI, OBALI, ORTA, PAPATYA ÇIKMAZI, PAŞA, RAMAZAN SEMERCİOĞLU, SAKARYA, SELVİ ÇIKMAZI, TAHTAKÖPRÜ, TEKKE, ULUS, VEZİR FERHATPAŞA, YAĞMUR, YUSUFHOCA, ÇAYIR, ÇEŞME, ÇİFTLİK, ÇİMEN, İCADİYE, İHSANİYE sk / KALEİÇİ mah AVŞAR, BAHAR, BAKIR, CAMBAZ, CEVDET BARIN, DAİRE, DİK, FETİH, HAN, KAYA, MEHTAP, OSMAN GÖZLER, OĞUZ, PETEK, PETUNYA, PİYALE, SÜNNETÇİ FETHİBEY, SİPER ÇIKMAZI, TEVFİK ERDÖNMEZ, TOPUKLU, VEZİR FERHATPAŞA, YAMAÇ ÇIKMAZI, ŞEHİT NABİH ÖZKAN, ŞÜKÜR sk bölgelerinde 19/10/2021 01:00:00 - 19/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816400

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah MECİT, MELTEM, YOL ALTI sk bölgelerinde 19/10/2021 09:30:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797360

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KARACAKÖY, NAMAZGAH, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7818080

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 328., 329., 332., 333., 334., 335., 336., 336/1., 337., 338., 340., 343., PİRİ REİS, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 19/10/2021 04:00:00 - 19/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818481

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 543., 544., BARBAROS, YILDIRIM sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818480

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 543., 544., 549. ÇIKMAZ, BARBAROS, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 7802989

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3003., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816372

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2259., 2260., 2262., 2263., 581., 582., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / HÜRRİYET mah 2206., 2208., 2211., ABANOZ, AHUDUDU, AKGÜVERCİN, ALACA, ALBATROS, BALIKÇIL, BARIŞ, BENEK, BULUT, DALGIÇ, DOĞAN, DUT, EDA, ERGENE, FLAMİNGO, FUNDALIK, FİDAN, HÜME, IŞIK, KANARYA, KARTAL, KAZ, KELEBEK, KENDİR, KIYI, KOTA, KOZA, MARTI, NAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PAPAĞAN, PENGUEN, PUHU KUŞU, SAKA, SAMANYOLU, SERÇE, TEPE, TOYGAR, TURNA, YAPRAK, YAĞMUR, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÇAKIL, ÇALIKUŞU, ÇULLUK, ÇİSE, ÇİT KUŞU, ÖNCÜ, ÖNDER, ÖYKÜ, ÜVEYİK, İBİBİK, İLKYAZ, İSKETE, İSPİNOZ, ŞAHİN, ŞAKAYIK sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, AKDENİZ, ALİ RIZA BEY, ANKAKUŞU, AYÇA, BADEL, BELEN, DAMLA, DEREÜSTÜ, EFE, ENDER, EZGİ, GAZİ, GİRDAP, HAMİDİYE, HAVZA, IRMAK, KALKAN, KILIÇ, NEHİR, PAMİRA, PIRIL, SAHRA, SEMA, YOSUN, YUNUS EMRE, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÖZGÜR, ÖZÜM sk / PİRİ REİS mah 2270., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / TALATPAŞA mah 1035. sk / ŞEHİTLER mah 2673., BURCU, GAZİ, KAVAK, KÖROĞLU, NİSA, TOMRUK sk bölgelerinde 19/10/2021 00:30:00 - 19/10/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7799473

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah CEYHAN, DİCLE, ENVERPAŞA, YAKUP CEMİL sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816554

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 115., 15., DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115. sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7803003

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1037., 1038., 1044., 1045. sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818073

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798735

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1726., 1733. sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817290

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1670. sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818327

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DENİZ sk / HÜRRİYET mah 2201., 2203., ADNAN KAHVECİ, AKBABA, AYDIN, BÜLBÜL, EBABİL, GAZİ, KANARYA, KARTAL, KUĞU, PELİKAN, SAKARCA, SAKSAĞAN, SIĞIRCIK, TOYGAR, YELKOVAN, ÇİT KUŞU, ÖRDEK, İBİBİK, İSKETE, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7809355

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818076

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / PINAR mah 1473., 1475., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 19/10/2021 12:00:00 - 19/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7818085

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, ADNAN MENDERES, BELGİN, DOLGUN, DİNÇ, ERKILIÇ, GAMZE, GÜL, GÜLAÇAN, GÜLBAHAR, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU, NİLGÜN, VEYSEL KARANİ, İKBAL, İKBAL ALT, ŞEKERPARE sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818090

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AZAD, CEVİZ, DOLGUN, DİNÇ, FUAR, GÜLAÇAN, GÜLVEREN, GÜLİSTAN, KOZLU sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818083

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah GÜNEY sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817028

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI, 1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI, REFAH, VARDAR, ÇIRÇIR, ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.BAYIR, 1.FERAH ÇIKMAZI, 1.KAKTÜS, 1.SALKIM, 1.YALÇIN, 1.ZAFER, 3.BÜLBÜL, 4.MENEKŞE, 4.ZAMBAK, ASMALI, AĞAÇLI, BAHÇE, FERAH, GAZİ, GELİNCİK, GÜLİN, KUMRU MERDİVEN, MAKARA, NAMIK KEMAL, NİLGÜN, ORTAOKUL, PELİKAN, SAYA YOKUŞU, SAYA YOLU, ULAŞAN, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAZAR, YENİYOL, ÇALI, ÇIRÇIR sk / ÇIRÇIR mah 1.ÇAM, 2.DERYA, 3.PAPATYA, BULUT, BİÇİMSİZ MERDİVEN, DEREİÇİ, DİKYOL, FUNDA, KADEMELİ MERDİVEN, LİMON, MASLAK YOKUŞU, NAMIK KEMAL, PARK, SAYA YOLU, İNEN sk bölgelerinde 19/10/2021 11:30:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7799353

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah AT PAZARI MEYDANI, BÜYÜK KARAMAN, ESKİ MUTAFLAR, FATİH TÜRBESİ, KIZTAŞI, MIHÇILAR, REFAH, İMAM NİYAZİ sk / CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, DEMİRHUN ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, HAYDAR, HAYDAR YOKUŞU, KASAP CAMİİ, MUSABEY, TEKKE ÇIKMAZI 1., ZEYREK MEHMETPAŞA sk / HOCAPAŞA mah ORHANİYE sk / ZEYREK mah AKTAR YEKTA, AT PAZARI, BÜYÜK KARAMAN, DERS VEKİLİ, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, FAZİLET, FAZİLET ARALIĞI, FAZİLET ÇIKMAZI, FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI, FENERLİ, FETİH ŞEHİDİ, GEMCİLER, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HAYDAR, HAYDARBEY, KIRBACI, KIZTAŞI, KOVACILAR, MACAR KARDEŞLER, MEKTEPLİ, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, REFAH, SADREDDİN YÜKSEL, SERDAB, SIRIMCILAR, SU YOLU, TEZGAHÇILAR, TURŞUCU HALİL, YENİ AKİL, ZEYREK, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÂRİFZADE, ÇIRÇIR, ÇİNİLİ ODALAR, ÖMER EFENDİ, İBADETHANE, İBADETHANE ARKASI, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE, ŞAHUBAN CAMİİ sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817531

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ŞEREFEFENDİ sk / ZEYREK mah ATATÜRK sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 08:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798644

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALYANAK, BOSTANİÇİ, DEVİRHAN, EVLİYA ATA, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, MECİTBEY, UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, YAYLA, YAYLAK, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / ŞEHREMİNİ mah DİBEKÇİ ALİ, YAYLA sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816510

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, DAVUTPAŞA ÇEŞMESİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA 2. ÇIKMAZI, KOCA MUSTAFAPAŞA sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, BUCAK, CEVDETPAŞA, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KUKA, KİMYON, MUCİT, MUCİT ÇIKMAZI, TEVFİK FİKRET, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798645

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, DEĞİRMEN 1., ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, TÜTÜNCÜZADE sk / HASEKİ SULTAN mah ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, PAZVANT sk / MUHSİNE HATUN mah ÖRDEKLİBAKKAL sk / SEYYİD ÖMER mah ALİ ŞİR NEVAİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, YAPAĞI sk bölgelerinde 19/10/2021 12:00:00 - 19/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7798692

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1099. sk / KARADENİZ mah 1151., 1169. sk / MEVLANA mah 911. sk / SARIGÖL mah BEKÇİ, CAMİ, CENGAVER, CEPHANELİK, DEREBOYU, DEREYOLU, HAMAM, LALELİ, MEHMET HIZIR, MEKAN, NAZENİN, NAZLI, NESİM, SÜREYYA, TULUMBA, VATAN, VATANSEVER, YAREN, ÇETİNKAYA, İNCE, İNCİ, İZMİR sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818101

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 826., 831/1., 840., 859., 859/3., 860., 860/1., 861., 862., 863., 864., 865., 929., 930., 953., 954., DR. GÜRKAN CEYLAN sk bölgelerinde 19/10/2021 09:30:00 - 19/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818468

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., 547/2., 559., KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah KADİR AKDOĞAN, YENİMAHALLE sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 7802994

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, DEMET, EZHER, GÜLBAHÇE, MERCANLAR, SERGİLİ sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7802995

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah NADİDE sk bölgelerinde 19/10/2021 03:00:00 - 19/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7801359

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, YANKI sk bölgelerinde 19/10/2021 01:00:00 - 19/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818634

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, DURAK, FAZİLET, FURKAN, GÖLCÜK, GİRNE, HUZUR, KARAKAŞ, PAŞABAHÇE, SERDAR, SEVGİ, SEZER, SÖYLER, TUĞBA, YUNUS sk bölgelerinde 19/10/2021 09:30:00 - 19/10/2021 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818639

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BASKIN, BAYRAKTAR, BEDEN, BOSTANCI, BOYRAZ, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BİLGİÇ, BİLLUR, BİRİCİK, EBABİL, KAĞITHANE BARBAROS, MELİK, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, YEŞİL, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 19/10/2021 13:00:00 - 19/10/2021 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 7816530

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816532

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798863

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KAHRAMAN, 1.MANOLYA, 1.ORKİDE, 1.ÇİĞDEM, 1.ÜZÜMLÜ, 1219., 1220., AKÇAY, ALKAYA, ALTINER, AYKAN, DOSTLAR, DOĞUŞ, EKİNEVLER, ENFES, FATİH, HANCI, HEKİM, KIRMIZIGÜL, SARIGÜL, TUNA, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 19/10/2021 00:01:00 - 19/10/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798856

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 19/10/2021 00:01:00 - 19/10/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819188

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.YILMAZ, 2.MERT sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818541

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FATİH, 2.BARBAROS sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798642

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1010., 2.ŞİRİN, BAHADIR, BAĞLAR, DELİ ORMAN, EĞRİ, SAYGI, SEKMAN, TOKGÖZ, TÜRE, USLU, ZÜMRÜT, ÖZDEMİR, ÖZGÜR, ŞEHİT ÖZGÜR GÜVEN sk bölgelerinde 19/10/2021 14:00:00 - 19/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819217

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KESKİN, KISA, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk bölgelerinde 19/10/2021 15:00:00 - 19/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7816546

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk / KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7816523

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BEYZADE ÇIKMAZI, CANFES, DEDE KORKUT, DEDE KORKUT ARALIĞI, DEKOR ÇIKMAZI, EKSERCİ, GÜZEL UMUT ÇIKMAZI, SEFARET YANI, TOPÇU KARAKOL sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 7818543

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah GÜMÜŞKUMSAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819254

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, IHLAMUR, SALKIM SÖĞÜT, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, VEFAKAR, YAKACIK, YÜZBAŞI, ÇINAR, ÜSTAD sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7819253

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, SEKMEN, SİNAN ÇIKMAZI, TAŞKENT, TERAKKİ, UFUK, VEFAKAR, YAKACIK sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SEYMEN mah LAİKLİK sk bölgelerinde 19/10/2021 09:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818539

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, CAHİT ARF, ERGEÇ, ESİNTİ, FATİH, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, HİKMET, KAHTA, KONURALP, MEDENİYET, MUSA, NİKSAR, YEGANE, ZİLE, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah CUMA ÇIKMAZI, SES, TURGUT REİS, ÇİZGİ, İREM, ŞENEL sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818546

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -GÜMÜŞYAKA MERKEZ mah İSTANBUL ÇORLU YOLU bölgelerinde 19/10/2021 12:00:00 - 19/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818553

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, CANSEVER, EŞREF, KURT, LOZAN, MUMCU, TAKVİM, UMUT, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 19/10/2021 13:00:00 - 19/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 7798299

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah HAFİK, İMRANLI sk bölgelerinde 19/10/2021 10:00:00 - 19/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

SULTANGAZİ ilçesinde 2021-10-19 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ZEYTİNBURNU

NO: 7817150

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 109. sk bölgelerinde 19/10/2021 00:00:00 - 19/10/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817157

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., DR. SADIK AHMET sk / TELSİZ mah 318., 319., 76., 85., 85/10., 85/11., 85/12., 85/13., 85/14., 85/15., 85/2., 85/3., 85/3B, 85/4., 85/4A, 85/5., 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 94/3., 94/4., 94/5., KAKTÜS, NERGİS, TOMURCUK sk bölgelerinde 19/10/2021 02:30:00 - 19/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817158

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 105/2., DR. SADIK AHMET sk / TELSİZ mah 319., 85/15., 85/9., BALIKLI YOL, DR. SADIK AHMET, NERGİS, PAPATYA, TOMURCUK sk bölgelerinde 19/10/2021 05:00:00 - 19/10/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.